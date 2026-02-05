ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: ¿corren peligro al hacer su DECLARACIÓN DE IMPUESTOS? Abogado confirma la verdad

Con la temporada de impuestos en pleno auge en Estados Unidos, muchos inmigrantes, especialmente aquellos sin estatus migratorio legal, están preocupados acerca de si presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede poner en riesgo su permanencia en el país. En un análisis difundido por Telemundo, un abogado experto en inmigración responde a esta inquietud y explica qué hay de cierto detrás de los temores que circulan entre las comunidades migrantes.

¿Los inmigrantes corren peligro al hacer su declaración de impuestos en EE. UU?

Si eres inmigrante en Estados Unidos y dudas sobre la seguridad de declarar tus impuestos, esto es lo esencial: según un informe de Telemundo, el abogado indica que la preocupación de muchas personas se basa en la idea de que "la declaración de impuestos de inmigrantes en Estados Unidos podría recopilar información sobre su paradero y provocar su deportación".

Este temor ha llevado incluso a que algunos inmigrantes se nieguen a declarar sus impuestos por miedo a posibles consecuencias migratorias. No obstante, expertos legales aclaran que presentar impuestos no constituye automáticamente una causa de deportación por parte de agencias como ICE, siempre que la persona no tenga una orden de deportación previa.

Además, se recuerda que todas las personas que generan ingresos en Estados Unidos están obligadas a presentar una declaración, independientemente de su estatus migratorio, y que el uso de números alternativos, como el ITIN, permite cumplir con las obligaciones fiscales sin necesidad de un número de Seguro Social.

¿Cómo protegerme al declarar mis impuestos?

La declaración de impuestos puede parecer intimidante, pero no presentarla también trae consecuencias legales y financieras. Datos de diversas fuentes señalan que omitir la declaración ante el IRS puede afectar procesos migratorios o trámites futuros, ya que las autoridades consideran el cumplimiento fiscal como un factor en la evaluación de ciertos beneficios migratorios.

Ante la inquietud sobre la privacidad de la información tributaria, es importante saber que el sistema judicial ha tenido debates recientes sobre las solicitudes de intercambio de datos entre el IRS y las autoridades migratorias, un tema que ha sido objeto de apelaciones por parte del gobierno. Por lo tanto, los abogados recomiendan:

Declarar impuestos incluso si se usa un ITIN y no se tiene estatus legal.

Consultar con un profesional de inmigración o un contador con experiencia en casos de migrantes.

No dejarse llevar por rumores en redes sociales sobre deportaciones directas por declarar taxes.

Con el asesoramiento adecuado, presentar la declaración de impuestos puede ser una herramienta para demostrar el cumplimiento de la ley y fortalecer tu historial migratorio en Estados Unidos.