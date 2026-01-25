ALERTA, ciudadanos en EE. UU.: supermercados quedan VACÍOS por TORMENTA INVERNAL y deja a muchos sin productos básicos

Más de 210 millones de personas en Estados Unidos permanecen bajo alertas por tormentas invernales debido a un sistema de clima extremo que se extiende desde Texas y Oklahoma hasta Nueva Inglaterra. El impacto ya se refleja en la vida diaria, especialmente en los supermercados, donde numerosos estantes han quedado vacíos.

La tormenta invernal traerá temperaturas por debajo del punto de congelación, lo que aumenta el riesgo de cortes de energía eléctrica, interrupciones en el transporte y dificultades para el abastecimiento de productos básicos como alimentos y artículos de primera necesidad.

Compras de pánico agravan el desabastecimiento

En distintas ciudades del país, los supermercados registran un fuerte aumento de compradores que buscan abastecerse antes de la llegada del frío extremo. Este comportamiento ha provocado compras de pánico, dejando estantes sin leche, huevos, pan y papel higiénico, entre otros productos esenciales.

Supermercados en EE. UU. muestran estantes vacíos por la tormenta invernal.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran locales con pasillos semivacíos, una situación que se repite cada vez que se anuncian fenómenos meteorológicos severos, incluso cuando no existe una escasez real en la cadena de suministro.

El miedo, principal motor del acaparamiento

Hersh Shefrin, profesor de finanzas conductuales en la Universidad de Santa Clara, explicó que el miedo colectivo y la presión social influyen directamente en este tipo de reacciones. Según el experto, las personas tienden a pensar en escenarios extremos cuando enfrentan situaciones de incertidumbre.

Asimismo, indicó que el temor a quedarse sin comida o suministros básicos lleva a muchos a comprar más de lo necesario. A esto se suma el miedo a que otros ya hayan comprado, lo que refuerza la decisión de acumular productos, generando así el desabastecimiento que se intenta evitar.

Estados y ciudades más afectados

La tormenta invernal afecta a gran parte del territorio estadounidense. En Chicago, por ejemplo, se espera un descenso brusco de la temperatura que podría provocar fenómenos conocidos como "icequakes", causados por el congelamiento repentino del agua subterránea.

Según reportes de USA TODAY, The U.S. Sun y Fox 4, se observaron estantes vacíos en supermercados como Walmart en Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte, así como tiendas de Trader Joe’s en Washington D. C. y Kroger en Texas y Tennessee.