MÁS CAMBIOS en SNAP 2026: nuevos requisitos laborales afectan a millones de beneficiarios de programa alimenticio

Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigencia la nueva ley federal que atañe especialmente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos y, si bien es cierto que todos hablan de las nuevas restricciones para comprar productos, lo cierto es que también hay modificaciones en los requisitos laborales que afectarán, particularmente, a los adultos mayores beneficiarios.

Modifican requisitos laborales para acceder o renovar requisitos de SNAP en 2026

En ese sentido, la norma nos dice que aquellos adultos santo entre los 55 a 64 años deben trabajar, realizar trabajo voluntario o asistir a capacitaciones durante 80 horas mensuales, medida que tiene potencial de afectar la elegibilidad al programa cuando se soliciten beneficios o renovar a inicios del presente año.

Por ejemplo, la Autoridad de Atención Médica de Nuevo México, indicó que esto significa que comenzará después de la fecha límite de renovación o el mes posterior a la primera solicitud de SNAP y que el aviso temprano dará a los hogares el tiempo suficiente para para estar preparados.

En ese sentido, koat.com recoge lo dicho por la directora de la división de apoyo a los ingresos de la Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA), Niki Kozlowski, quien aseguró el personal de su oficina está a disposición de los ciudadanos para orientarlos ante estos nuevos cambios.

"Estos son requisitos federales, no una política estatal, pero nuestra labor es asegurarnos de que los habitantes de Nuevo México no pierdan sus beneficios alimentarios por desconocimiento de los cambios (...) Sabemos que estos puede ser estresante para las familias que dependen del SNAP. Nuestro personal puede ayudarle a comprender si califica para una excepción o cómo reportar sus horas de trabajo o voluntariado", expresó.

¿Cuáles son los nuevos requisitos laborales de SNAP para 2026?

Toma nota, porque a continuación, vamos a conocer los cambios que se llevarán a cabo, así como la población que se verá afectada por los mismos:

Adultos entre los 55 y 64 años deben cumplir nuevas reglas laborales.

Padres o cuidadores con dependientes de 14 años o más ahora deben cumplir con reglas laborales, a menos que se aplique una excepción.

Veteranos, personas sin hogar y ex jóvenes de acogida ya no están automáticamente exentos.

Quienes se acojan a estas normas tiene que trabajar o participar en actividades durante 80 horas al mes.

La casa puede incluir trabajo remunerado, trabajo a cambio de bienes o servicio voluntario.

¿Quiénes están exentos y a quiénes afecta la ley federal de SNAP?

En el caso de Nuevo México, por ejemplo, la Autoridad de Atención Médica estatal, aseguró que hay excepciones para nativos americano. Por ello, aquí te detallamos quiénes están exentos y a quienes sí aplica la ley federal:

Exentos de normas laborales

Menores de 18 años y mayores de 65 años.

Quienes reciben Ingreso de Seguridad Suplementario o beneficios por discapacidad de asistencia general.

Personas con discapacidad física o mental que les impida trabajar.

Estar al cuidado de un niño menor de 14 años o de una personas incapacitada.

Cuidar a un miembro del hogar con una discapacidad.

Personas que reciben prestaciones por desempleo.

Todo aquel que forme parte de un programa de tratamiento de drogas o alcohol.

Personas matriculadas, al menos, a tiempo parcial en la escuela, formación o educación superior.

Mujeres embarazadas.

En el caso de Nuevo México, para residentes del concado de Luna, Taos Pueblo, Tesuque Pueblo, Laguna Pueblo o San Felipe Pueblo.

Para los que aplican las normas laborales