Este Xiaomi es superior al iPhone 17 y cuesta mucho menos: pantalla 1.5K, 1TB, cámaras LEICA y carga de 120W
Pese a ser un teléfono presentado en 2024, el Xiaomi 14T Pro supera en todo al flamante iPhone 17 de Apple. Sus cámaras 4K son increíbles y carga en 8 minutos.
Desde hace varias semanas consecutivas, la marca china Xiaomi ha demostrado al mundo que tiene la tecnología suficiente para superar a Samsung y Apple, y esto lo logra con sus nuevos modelos: Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15T Pro y Xiaomi Redmi K90 Pro Max, tres equipos Android con grandes prestaciones.
Si eres de las personas que desea renovar su teléfono, pero no tienes mucho presupuesto para ello, estás de suerte, ya que hoy conocerás un modelo tan TOP que pese al paso de los meses sigue vigente y se ha convertido en el verdadero calidad-precio de la gama alta, este es el Xiaomi 14T Pro.
PUEDES VER: Xiaomi presume su tecnología y lanza el primer teléfono hecho de 'mezclilla' que supera al iPhone 17 Pro Max en potencia
Por si no lo sabes, el Xiaomi 14T Pro es uno de los teléfonos mejor construidos de Xiaomi y esto se debe a que no solo tiene un procesador TOP, sino también una pantalla AMOLED con calidad 1.5K y cámaras LEICA de alta definición. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí todos los detalles técnicas a considerar antes de comprarlo.
Xiaomi 14T Pro: análisis completo
Para iniciar, debes saber que el Xiaomi 14T Pro actualmente tiene un precio de 2129 soles, lo que significa que al tipo de cambio vigente representan unos 630 dólares. No es un precio tan elevado si consideras sus especificaciones. ¿No lo crees? Sigue leyendo y descubrirás la gran potencia de la marca china.
La pantalla del Xiaomi 14T Pro es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas, con una resolución 1.5K de 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz, compatibilidad con HDR10+ y un brillo máximo de 4000 nits de brillo máximo.
Este es el Xiaomi 14T Pro. Foto: composición/www.phonearena.com
La potencia de este Xiaomi llega acompañada de un procesador MediaTek Dimensity 9300+, acompañado de 12GB de RAM, 1 Terabyte de memoria, además de 5000 mAh con carga de 120W por cable y carga inalámbrica de 50MP.
Pero, uno de los atributos más importantes del Xiaomi 14T Pro es su juego de cámaras LEICA de alta definición: 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Se puede grabar videos en 4K a 60fps, además de fotografías de alta definición.
Como podrás notar, la configuración de este Xiaomi 14T Pro es impresionante y tiene 5 años de actualizaciones todavía pendientes. ¿Qué te parece?
