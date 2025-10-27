- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi K90 Pro Max: cuál de estos dos teléfonos es más potente, tiene mejor cámara y cuesta menos
Estos dos teléfonos forman parte de los últimos lanzamientos de Xiaomi para este 2025. Si bien ambos se parecen demasiado, son muy diferentes y aquí conocerás cuál vale la pena.
Los teléfonos de Xiaomi están conquistando el mercado de los smartphones y el Xiaomi 17 Pro Max se ha convertido en uno de los mejores modelos Android, puesto que no tiene nada que envidiarle al iPhone 17 Pro Max, ya que tienes cámaras LEICA, un procesador TOP y una batería de 7500 mAh.
PUEDES VER: Xiaomi presume su tecnología y lanza el primer teléfono hecho de 'mezclilla' que supera al iPhone 17 Pro Max en potencia
Sin embargo, para la marca china esto no es suficiente y es por ello que acaba de presentar el Redmi K90 Pro Max, su nuevo modelo de gama alta, el cual no solo tiene gran potencia, sino también un diseño único hecho de 'mezclilla' o también conocido como 'jean', además de un altavoz BOSE y una potencia gamer increíble.
¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor? ¿El Xiaomi 17 Pro Max o el Xiaomi K90 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe intentaremos darte las herramientas para que tú puedas definir el mejor de todos.
Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi K90 Pro Max: versus de especificaciones
Para poder definir cuál de estos teléfonos de Xiaomi te conviene más, vamos a revelar todas las especificaciones técnicas del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi K90 Pro Max, dos modelos que están dando mucho que hablar por sus especificaciones, las cuales sobresalen demasiado frente a otras marcas.
A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que encontrarás detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería, sistema operativo y precio del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi K90 Pro Max. Tú mismo definirás cuál de estas dos opciones te conviene más.
|Características
|Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi K90 Pro Max
|Dimensiones
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|163.3 x 77,8 x 7.9 mm
|Peso
|226 gramos
|218 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
|OLED de 6,9 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3500 nits brillo pico
Kunlun Glass 2
|Resolución y densidad
|3.200 x 1.440 píxeles
|1200 x 2608 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|12 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|HarmonyOS 5.1
|Almacenamiento interno
|1TB UFS 4.0
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Principal: 50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
Gran Angular: 50 MP, f/2.4, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS
Selfie: 32 MP, f/2.0
|Batería
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
| 7560 mAh
100W por cable
50W inalámbricos
|Precio
|3500 soles o 6999 yuanes
|700 euros - 2700 soles
|Otros detalles
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
|
Wi-Fi 7
NFC
5G
Bluetooth 5.4
GPS L1 + L5
NacIC
A-GNSS
- 1
Yape te brinda DESCUENTO de 1600 soles para renovar tu teléfono por el iPhone de TITANIO más TOP
- 2
iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción
- 3
Este Motorola curvo es mejor que Samsung y cuesta menos: pantalla POLED, buen procesador y gran carga rápida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50