Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi K90 Pro Max: cuál de estos dos teléfonos es más potente, tiene mejor cámara y cuesta menos

Estos dos teléfonos forman parte de los últimos lanzamientos de Xiaomi para este 2025. Si bien ambos se parecen demasiado, son muy diferentes y aquí conocerás cuál vale la pena.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi K90 Pro Max.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi K90 Pro Max. | Foto: composición/Daniel Robles
Los teléfonos de Xiaomi están conquistando el mercado de los smartphones y el Xiaomi 17 Pro Max se ha convertido en uno de los mejores modelos Android, puesto que no tiene nada que envidiarle al iPhone 17 Pro Max, ya que tienes cámaras LEICA, un procesador TOP y una batería de 7500 mAh.

El Redmi K90 Pro Max es el primer teléfono de 'mezclilla' que tiene procesador Snapdragon 8 Gen 5 y supera en todo al iPhone 17 Pro Max.

PUEDES VER: Xiaomi presume su tecnología y lanza el primer teléfono hecho de 'mezclilla' que supera al iPhone 17 Pro Max en potencia

Sin embargo, para la marca china esto no es suficiente y es por ello que acaba de presentar el Redmi K90 Pro Max, su nuevo modelo de gama alta, el cual no solo tiene gran potencia, sino también un diseño único hecho de 'mezclilla' o también conocido como 'jean', además de un altavoz BOSE y una potencia gamer increíble.

¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor? ¿El Xiaomi 17 Pro Max o el Xiaomi K90 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe intentaremos darte las herramientas para que tú puedas definir el mejor de todos.

Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi K90 Pro Max: versus de especificaciones

Para poder definir cuál de estos teléfonos de Xiaomi te conviene más, vamos a revelar todas las especificaciones técnicas del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi K90 Pro Max, dos modelos que están dando mucho que hablar por sus especificaciones, las cuales sobresalen demasiado frente a otras marcas.

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que encontrarás detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería, sistema operativo y precio del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi K90 Pro Max. Tú mismo definirás cuál de estas dos opciones te conviene más.

CaracterísticasXiaomi 17 Pro MaxXiaomi K90 Pro Max
Dimensiones161,3 x 75,3 x 8.00 mm163.3 x 77,8 x 7.9 mm
Peso226 gramos218 gramos
Pantalla y dimensiones6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits		OLED de 6,9 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3500 nits brillo pico
Kunlun Glass 2
Resolución y densidad3.200 x 1.440 píxeles1200 x 2608 píxeles
ProcesadorSnapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM16 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 HyperOS 3.0HarmonyOS 5.1
Almacenamiento interno1TB UFS 4.0512GB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0		Principal: 50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
Gran Angular: 50 MP, f/2.4, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS
Selfie: 32 MP, f/2.0
Batería7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W		 7560 mAh
100W por cable
50W inalámbricos
Precio3500 soles o 6999 yuanes700 euros - 2700 soles
Otros detallesWiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Wi-Fi 7
NFC
5G
Bluetooth 5.4
GPS L1 + L5
NacIC
A-GNSS
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

