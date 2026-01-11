Girotti se sinceró sobre la competencia con Guerrero por el puesto de delantero: "Es un poco..."

En el primer partido de la temporada vistiendo la camiseta de Alianza Lima, el delantero argentino no pudo demostrar su poderío al no estar en su posición natural debido a las indicaciones de Pablo Guede. En el once que probó el DT, iniciaron Guerrero y Girotti ante la ausencia de Luis Ramos por un golpe.

El partido de Alianza Lima ante Independiente generó muchas dudas entre la hinchada blanquiazul debido a las novedades que se presentó en la cancha y una de ellas fue la titularidad de Paolo Guerrero junto a Federico Girotti. Cabe resaltar que Pablo Guede ya adelantó que en los próximos amistosos presentará un equipo mixto y también probará el once con el que iniciará la Liga 1.

Girotti y la competencia con Guerrero en Alianza

Para el partido ante Independiente, Girotti tuvo que adecuarse a las indicaciones de Pablo Guede y se posicionó como extremo, dejando a Paolo Guerrero como único delantero. El jugador argentino ya ha experimentado esta función táctica en San Lorenzo y ahora le tocó repetir en su debut ante Alianza.

El cambio se debe a que inició con Paolo Guerrero como titular y esto deja en evidencia la clara competencia que habrá con Girotti y Ramos. Ante esto, el '99' de Alianza se mostró tranquilo y aseguró adecuarse a los cambios necesarios del técnico.

"Me tocó hacer el retroceso de extremo por derecha. Es una posición nueva. Lo hice en San Lorenzo un poco, ahora jugando con Paolo (Guerrero). Es un poco acostumbrarse a eso, pero para lo que necesite el equipo, ahí voy a estar", sostuvo.

VIDEO

El próximo partido de Alianza Lima como parte de la pretemproada 2026 será ante Unión de Santa Fe el miércoles 14 de enero desde las 4:15 hora peruana en el torneo Serie Río de La Plata que se realiza en Uruguay.