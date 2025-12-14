¿Futuro en la 'Bicolor'? El sueco de sangre peruana, Matteo Pérez Vinlöf, se luce como figura con el Dinamo Zagreb

Son muy pocos los representantes oficiales que tenemos jugando en Europa que sean convocables para la Selección Peruana y eso es algo que debería de cambiar. Se habló mucho del tema de los 'eurocausas', es por eso que la FPF viene trabajando para poco a poco sumar elementos pensando en la selección. El jugador de ahora es un caso más complicado.

Se trata de Matteo Pérez Vinlöf, canterano de Bayer Munich de Alemania, que en la actualidad juega en el Dinamo Zagreb de Croacia y se desempeña como lateral izquierdo. El futbolista de 19 años nació en Suecia, pero tiene la conexión peruana por su padre, quién es peruano. El nombre de Pérez ha sonado mucho en Videna, pero hasta el momento no se logró nada concreto para lograr su convocatoria.

En la actual temporada se ha vuelto titular indiscutible con el Dinamo Zagreb en Croacia y hoy colaboró con la goleada de 5-2 frente al Slaven Belupo, pues dio una asistencia para el cuarto gol de su equipo. Este resultado los deja como líderes del torneo y siguen con el cartel de ser los grandes candidatos a ganar el título.

Matteo Pérez con la Selección de Suecia

El futbolista es parte de la Selección Sub 19 de Suecia, por lo que ahora no puede representar a Perú en las categorías menores. El mismo Matteo se inclinó por representar a su país de nacimiento, así que lo más probable es que también tenga el deseo de debutar con el equipo mayor. Mientras no haya jugado de manera oficial en el primer equipo, podrá ser considerado.

¿Matteo Pérez jugará en la Selección Peruana?

Todo dependerá de la federación y el proyecto que le puedan presentar. Muchos futbolistas desisten de representar a otro país debido a la mala planificación que pueden ofrecer. La Selección Peruana se tiene que volver a potenciar, organizar y seguro así habrá la posibilidad de tentar nuevos jugadores, como Matteo Pérez. Puede haber futuro por la banda izquierda.