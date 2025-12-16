- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Fabio Gruber y su increíble cotización en el mercado de pases tras debutar con la selección peruana
Tras haber tenido su debut en la selección peruana, Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado de fichajes y es uno de los más destacados dentro del plantel.
Fabio Gruber, de 23 años, es uno de los futbolistas peruanos que busca triunfar en el extranjero y actualmente es uno de los jugadores más importantes dentro de su club, el F. C. Núremberg que juega en la Bundesliga 2. Debido a sus importantes actuaciones, se supo que su valor aumentó.
PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú vs Bolivia, a qué hora y dónde ver transmisión del amistoso internacional?
La trayectoria de Fabio Gruber se basa en equipos que pertenecen al fútbol alemán. Este año, en el 2025, tramitó todos los documentos necesarios para conseguir jugar por la selección peruana y por lo mostrado en el partido amistoso ante Chile, se espera una gran proyección en el once titular de la Bicolor.
El nuevo valor de Fabio Gruber en el mercado de fichajes
Fabio Gruber es uno de los futbolistas más consolidados en el F.C. Núremberg, equipo que se destaca en la Bundesliga 2. De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarket, el jugador peruano incrementó su valor de cara a la temporada 2026.
El entrenador Miroslav Klose destacó a Fabio Gruber y no por algo lo convirtió en capitán del equipo alemán. En la presente temporada, el defensa jugó 16 partidos y ahora su pase cuesta 2 millones de euros.
Fabio Gruber incrementa su valor en el mercado.
Equipos en los que jugó Fabio Gruber
Fabio Gruber juega como defensa central en el 1. F.C. Núremberg de la Bundesliga 2. Su corta trayectoria se basa en equipos de Alemnia, tales como Augsburgo, SC Verl y Núremberg.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90