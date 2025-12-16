Fabio Gruber y su increíble cotización en el mercado de pases tras debutar con la selección peruana

Fabio Gruber, de 23 años, es uno de los futbolistas peruanos que busca triunfar en el extranjero y actualmente es uno de los jugadores más importantes dentro de su club, el F. C. Núremberg que juega en la Bundesliga 2. Debido a sus importantes actuaciones, se supo que su valor aumentó.

La trayectoria de Fabio Gruber se basa en equipos que pertenecen al fútbol alemán. Este año, en el 2025, tramitó todos los documentos necesarios para conseguir jugar por la selección peruana y por lo mostrado en el partido amistoso ante Chile, se espera una gran proyección en el once titular de la Bicolor.

El nuevo valor de Fabio Gruber en el mercado de fichajes

Fabio Gruber es uno de los futbolistas más consolidados en el F.C. Núremberg, equipo que se destaca en la Bundesliga 2. De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarket, el jugador peruano incrementó su valor de cara a la temporada 2026.

El entrenador Miroslav Klose destacó a Fabio Gruber y no por algo lo convirtió en capitán del equipo alemán. En la presente temporada, el defensa jugó 16 partidos y ahora su pase cuesta 2 millones de euros.

Equipos en los que jugó Fabio Gruber

Fabio Gruber juega como defensa central en el 1. F.C. Núremberg de la Bundesliga 2. Su corta trayectoria se basa en equipos de Alemnia, tales como Augsburgo, SC Verl y Núremberg.