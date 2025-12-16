0
LO ÚLTIMO
Ousmane Dembelé ganó el premio The Best 2025
EN VIVO
Barcelona vs Guadalajara por Copa del Rey

Fabio Gruber y su increíble cotización en el mercado de pases tras debutar con la selección peruana

Tras haber tenido su debut en la selección peruana, Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado de fichajes y es uno de los más destacados dentro del plantel.

Jasmin Huaman
Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras jugador en la selección.
Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras jugador en la selección. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Fabio Gruber, de 23 años, es uno de los futbolistas peruanos que busca triunfar en el extranjero y actualmente es uno de los jugadores más importantes dentro de su club, el F. C. Núremberg que juega en la Bundesliga 2. Debido a sus importantes actuaciones, se supo que su valor aumentó.

Chincha será escenario del amistoso entre Perú vs Bolivia.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú vs Bolivia, a qué hora y dónde ver transmisión del amistoso internacional?

La trayectoria de Fabio Gruber se basa en equipos que pertenecen al fútbol alemán. Este año, en el 2025, tramitó todos los documentos necesarios para conseguir jugar por la selección peruana y por lo mostrado en el partido amistoso ante Chile, se espera una gran proyección en el once titular de la Bicolor.

El nuevo valor de Fabio Gruber en el mercado de fichajes

Fabio Gruber es uno de los futbolistas más consolidados en el F.C. Núremberg, equipo que se destaca en la Bundesliga 2. De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarket, el jugador peruano incrementó su valor de cara a la temporada 2026.

El entrenador Miroslav Klose destacó a Fabio Gruber y no por algo lo convirtió en capitán del equipo alemán. En la presente temporada, el defensa jugó 16 partidos y ahora su pase cuesta 2 millones de euros.

Fabio Gruber

Fabio Gruber incrementa su valor en el mercado.

Equipos en los que jugó Fabio Gruber

Fabio Gruber juega como defensa central en el 1. F.C. Núremberg de la Bundesliga 2. Su corta trayectoria se basa en equipos de Alemnia, tales como Augsburgo, SC Verl y Núremberg.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Renzo Garcés no dudó en elogiar a ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026: "Lo admiraba"

  2. 'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"

  3. Carlos Zambrano confirma interés de Universitario por su fichaje: "Conversaciones"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano