Presidente de 2 de Mayo dio categórico calificativo sobre Alianza Lima tras sorteo: "Es un..."

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y el destino determinó que Alianza Lima se mida ante 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1. Tras conocerse este cruce, las voces del conjunto paraguayo no tardaron en pronunciarse y, recientemente, el presidente del club se refirió a la escuadra blanquiazul con un impactante calificativo.

Presidente de 2 de Mayo dio categórico calificativo sobre Alianza Lima

Durante un diálogo con el periodista Luis Enrique Negrini, el presidente de 2 de Mayo, Hugo César Romero, se pronunció tras conocerse que su equipo enfrentará a Alianza Lima en la primera fase del torneo continental y no dudó en resaltar la jerarquía del conjunto blanquiazul.

Romero aseguró que son conscientes del peso histórico del equipo dirigido por Pablo Guede y lo calificó como “un club grande de Sudamérica”. Además, se mostró expectante por este cruce, al considerar que será un privilegio medirse ante una institución de tal envergadura.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores.

"Conocemos a Alianza Lima, es un club grande de Sudamérica y tendremos el privilegio de recibirlos y enfrentarlos en febrero", señaló el directivo paraguayo, reconociendo la jerarquía de la escuadra victoriana.

Asimismo, el mandamás del ‘Gallo Norteño’ recalcó que el objetivo será dar el golpe en el partido de ida, que se disputará en Paraguay, con la intención de ganar protagonismo en el certamen más importante a nivel de clubes del continente.

"Nuestro estadio tiene capacidad para 20 mil personas, acorde a la ciudad. Queremos hacer historia y mostrar nuestro club a toda Sudamérica a través del torneo más importante del continente", acotó el mandamás.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

De acuerdo a lo informado por la Conmebol, el partido de ida entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se disputará en territorio paraguayo el próximo 4 de febrero de 2026 desde las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras que la vuelta será el 11 del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.