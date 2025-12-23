La gran racha que Paolo Guerrero le arrebató a Hernán Barcos tras su llegada a Alianza Lima

Hernán Barcos oficialmente ya es un ex jugador de Alianza Lima. El delantero de 41 años no llegó a renovar su contrato por decisión de la directiva y muchos están a la espera que se haga oficial su nuevo club. Aparentemente, sería nuevo jugador de Cajamarca FC para disputar la temporada 2026. En Alianza Lima lo van a extrañar, hasta los hinchas aún no superan su salida.

Pasa que ahora en Alianza Lima todo el protagonismo lo terminará teniendo Paolo Guerrero. A pesar que muchos lo acusan de tener problemas con Barcos, el '34' blanquiazul ha respondido en el campo de juego con trabajo y goles. Después de 4 años en los que Hernán Barcos terminó siendo el goleador de Alianza Lima en la temporada, esta vez le tocó quedarse en segundo lugar. El 'Depredador' anotó 15 goles en la Liga 1, mientras que el 'Pirata' se quedó con 9 tantos.

Paolo Guerrero fue el goleador de Alianza Lima en la temporada 2025 | Son Datos, No Opiniones

Paolo Guerrero firme en Alianza Lima

El delantero se quedará en Alianza Lima y será uno de los delanteros durante la temporada 2026. Este significará su último año como futbolista profesional, él mismo lo confesó. Probablemente le terminen haciendo una despedida en Matute. Esto es algo que también debería hacerle a Hernán Barcos, pero no se ha hablado del tema.

Hernán Barcos agradecidó a la hinchada

El delantero argentino agradeció a la gran multitudad de hinchas que llegó hasta La Porteña, su restaurante, para despedirse de él y desear la mejor de los suertes. Muchos hinchas están agradecidos por lo que hizo en Alianza Lima durante años, lo consideran un ídolo.