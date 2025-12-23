La gran racha que Paolo Guerrero le arrebató a Hernán Barcos tras su llegada a Alianza Lima
El delantero de la Selección Peruana llegó para ser figura en Alianza Lima y terminó superando al 'Pirata'
Hernán Barcos oficialmente ya es un ex jugador de Alianza Lima. El delantero de 41 años no llegó a renovar su contrato por decisión de la directiva y muchos están a la espera que se haga oficial su nuevo club. Aparentemente, sería nuevo jugador de Cajamarca FC para disputar la temporada 2026. En Alianza Lima lo van a extrañar, hasta los hinchas aún no superan su salida.
Pasa que ahora en Alianza Lima todo el protagonismo lo terminará teniendo Paolo Guerrero. A pesar que muchos lo acusan de tener problemas con Barcos, el '34' blanquiazul ha respondido en el campo de juego con trabajo y goles. Después de 4 años en los que Hernán Barcos terminó siendo el goleador de Alianza Lima en la temporada, esta vez le tocó quedarse en segundo lugar. El 'Depredador' anotó 15 goles en la Liga 1, mientras que el 'Pirata' se quedó con 9 tantos.
Paolo Guerrero fue el goleador de Alianza Lima en la temporada 2025 | Son Datos, No Opiniones
Paolo Guerrero firme en Alianza Lima
El delantero se quedará en Alianza Lima y será uno de los delanteros durante la temporada 2026. Este significará su último año como futbolista profesional, él mismo lo confesó. Probablemente le terminen haciendo una despedida en Matute. Esto es algo que también debería hacerle a Hernán Barcos, pero no se ha hablado del tema.
Hernán Barcos agradecidó a la hinchada
El delantero argentino agradeció a la gran multitudad de hinchas que llegó hasta La Porteña, su restaurante, para despedirse de él y desear la mejor de los suertes. Muchos hinchas están agradecidos por lo que hizo en Alianza Lima durante años, lo consideran un ídolo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90