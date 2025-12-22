Luis Ramos y sus primeras palabras como refuerzo de Alianza Lima: "Un sueño..."

Alianza Lima está dando la hora en el mercado de fichajes con miras a la temporada 2026. El fichaje que quizás muchos no esperaban en Matute era el de Luis Ramos. El delantero venía de hacer un gran año en Colombia y tenía varias ofertas para seguir en el extranjero, pero el club blanquiazul hizo un esfuerzo económico para convencerlo y se sume al nuevo proyecto.

Después de ser oficializado por el mismo club, se reveló su nuevo video de presentación por Alianza Play. Luis Ramos está muy contento de su llegada y lo califica como un "sueño cumplido". Los hinchas de Alianza Lima ya lo quieren ver jugar y esperan que se canse de hacer goles. El delantero de 26 años firmó contrato hasta fines del 2028.

"Llegar a Alianza significa mucho para mí, es un club histórico y grande del Perú. He tomado la mejor decisión en mi carrera, es un sueño cumplido. Vengo con el propósito de campeonar", dijo Luis Ramos. La presentación completa lo podrás encontrar en el portal de Alianza Lima. Ahora el delantero pasará las fiestas y luego se sumará a la pretemporada del club.

La temporada 2025 de Luis Ramos

El peruano jugó esta temporada en América de Cali y logró registrar 13 goles durante la temporada. En Colombia quería comprar su pase, pero no llegaron a un acuerdo económico con Cusco FC. Alianza Lima gana un delantero que ha ganado mucha experiencia en los últimos años, además es seleccionado nacional. Le servirá mucho a los blanquiazules jugando en la altura.

¿Luis Ramos será titular en Alianza Lima?

Esa es una gran interrogante que seguro Pablo Guede, DT blanquiazul, responderá muy pronto. Se especulaba que Luis Ramos iba a ser el tercer delantero por detrás de Paolo Guerrero y el '9' extranjero, pero de destacar se quedaría con el puesto. Si Alianza Lima le hizo un contrato largo es porque lo ve como el sucesor del 'Depredador' cuando se retire.