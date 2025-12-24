Alianza Lima y una temporada de altibajos: aprobado a nivel internacional y decepción en Liga 1

La irregularidad marcó una temporada de Alianza Lima que ilusionó, pero cuyo final fue un golpe en el corazón del hincha. Con una destacada campaña a nivel internacional, terminar otra vez como Perú 4 ha generado un sinfín de críticas a los jugadores y dirigentes. ¿Habrá reivindicación en 2026?

Los críticos coincidieron que la versión 2025 de este año mostraba dos caras diferentes: muy competitiva cuando jugaba torneos continentales, mientras que en el campeonato local su rendimiento era más bien mediocre y esto último terminó en la salida de Néstor Gorosito.

Alianza Lima cumplió campaña histórica a nivel internacional

Por ejemplo, en la fase previa de la Copa Libertadores pudo superar tres llaves, una de ellas ante Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del fútbol sudamericano, en el recordado ''Bombonerazo'.

Tras una regular fase de grupos, el equipo del 'Pipo' accedió a la Copa Sudamericana y disputó otras tres llaves, la más brillante ante Gremio, al que eliminó en Porto Alegre.

alianza lima

Lamentablemente, el sueño terminó en cuartos de final, cuando cayó ante Universidad de Chile. Sin embargo, se debe resaltar que los íntimos disputaron 18 partidos internacionales y dejó una buena imagen ante el continente.

Alianza Lima y su decepcionante desempeño en Liga 1

Sin embargo, Alianza Lima mostró una versión menos combativa en la Liga 1. Más allá de combatir hasta la última fecha por el título en el Apertura, la historia empeoró en el Clausura, donde quedó fuera de la lucha por el título con varias jornadas de anticipación, además vio coronarse a Universitario tricampeón.

Alianza Lima no pudo sostener un buen nivel en la Liga 1 2025.

Restarle importancia al certamen doméstico y perder puntos en Matute ante equipos del interior del país terminó pasándole factura a Néstor Gorosito, que ni siquiera pudo guiar a sus dirigidos a terminar como Perú 2. La debacle ante Sporting Cristal en el play off terminó con la salida del entrenador argentino.