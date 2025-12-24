¡Contén las lágrimas! Hernán Barcos y sus 5 mejores goles con camiseta de Alianza Lima

Seas o no hincha de Alianza Lima, debes admitir que uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha pasado por el Perú es Hernán Barcos. Delantero argentino que se convirtió en el máximo goleador foráneo de todos los tiempos en tienda blanquiazul, con un total de 77 goles en 189 partidos disputados. Por ello, aquí te brindamos las cinco anotaciones más icónicas del 'Pirata' en Matute.

Gol a Boca Juniors

Sucedió este 2025, cuando Alianza Lima venía perdiendo 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera y estaba todo igualado 1-1 en el marcador global. Sin embargo, a los 19' apareció rápidamente Hernán Barcos, con un cabezazo que superó a todos los defensas del 'Xeneize', para silenciar con su gol a todo el estadio y darle el empate parcial a los íntimos. Si bien perdieron el encuentro, pasaron a la siguiente ronda de la Copa Libertadores por penales y la anotación del cordobés fue gritada por millones de personas.

Gol a Talleres

Los blanquiazules no ganaban hace una década en Matute por Copa Libertadores, en Fase de Grupos exactamente, y cuando venía empatando 2-2 con Talleres de Córdoba y con un hombre menos se disfrazó de héroe. En la última jugada del compromiso tomó el balón dentro del área, se tomó una pausa, y con suspenso envió el balón a las redes para darle el triunfo 3-2 a los de La Victoria, haciendo estallar todo el Estadio Alejandro Villanueva.

Gol a Gremio

Esta es otra de las anotaciones más 'poéticas' de Hernán Barcos, ya que le anotó a su exequipo a último minuto y lo eliminó de la Copa Sudamericana. Fue por la vuelta de los playoffs del torneo Conmebol, cuando Alianza Lima perdía 1-0 en Porto Alegre y en el global se encontraba arriba por 2-1, y a los 90' apareció el 'Pirata' para marcar el empate 1-1 y sentenciar la llave 3-1, causando la locura total en los hinchas blanquiazules.

Gol de Barcos a Ayacucho FC

Por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, cuando Alianza Lima se jugaba el campeonato, los íntimos debían ganar en una plaza sumamente complicada como lo es Ayacucho. El único tanto lo hizo él, Hernán Barcos, con un cabezazo lleno de suspenso que le dio el triunfo a los suyos y generó mucha emoción en los hinchas.

Sin embargo, no ponemos este gol por su majestuosidad, sino porque luego, en el mismo compromiso, el delantero argentino tuvo que irse al arco debido a que expulsaron a Ángelo Campos y al club no le quedaban más cambios. Como portero se lució, dio show y mantuvo su arco en cero, siendo elogiado por todo el mundo una vez se dio el pitazo final.

Gol de Barcos a Sporting Cristal

El gol más emblemático de Hernán Barcos fue sin duda alguna ante Sporting Cristal debido a que le dio el título de la Liga 1 2021. Ese año los íntimos se preparaban para jugar segunda, pero por cosas de la vida terminaron en la final ante el cuadro celeste y el único tanto de la llave lo hizo el 'Pirata', perfilándose y metiendo el balón al arco defendido por Alejandro Duarte. El Estadio Nacional y la mitad del Perú fueron una fiesta.

Vale precisar que hay una enorme cantidad de goles de Hernán Barcos con Alianza Lima y quizá otros más estéticos; sin embargo, estos cinco que elegimos fueron los que más valor tuvieron para la hinchada y para el club blanquiazul.