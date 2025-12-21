Municipalidad de Comas recuperó importantes espacios públicos que fueron invadidos por vendedores ambulantes

Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Comas informó que está trabajando para liberar las principales vías que han sido invadidas por el comercio ambulatorio. En esta ocasión, le tocó el turno al Mercado 'El Once', que está ubicado en el Pueblo Joven La Libertad - zonal 02.

Personal de Fiscalización y Control logró liberar las vías para que las personas pueden realizar sus compras con total tranquilidad, además, se agilizó el tránsito vehicular, ya que las vías están libres al 100%.

"Nuestro equipo viene regulando el comercio informal y creando un entorno más seguro y agradable para todos nuestros vecinos", indica una parte de la publicación que realizó la Municipalidad de Comas en sus redes sociales.

Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público.

La iniciativa busca brindar una Navidad segura a la población del distrito de Comas. Ante esta medida, la población solicitó que se realicen fiscalizaciones en otros mercados, ya que el comercio ambulatorio ha invadido estos espacios por fiestas de fin de año.

"Deben ir a Unicachi", "Ojalá que estén para el 24 y 31 de diciembre", "Visiten el mercado 'El Pinar'", "Boten a los ambulantes, no se puede ni caminar por las calles", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas en el post del municipio.