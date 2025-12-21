0
EN DIRECTO
Barcelona vs Villarreal por LaLiga
EN VIVO
Perú vs Bolivia por amistoso internacional

Municipalidad de Comas recuperó importantes espacios públicos que fueron invadidos por vendedores ambulantes

El municipio de Comas informó que ha logrado liberar vías que fueron tomadas por el comercio ambulatorio. Más de talles en la nota.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Comas logró recuperar importante espacio público.
Municipalidad de Comas logró recuperar importante espacio público. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
COMPARTIR

Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Comas informó que está trabajando para liberar las principales vías que han sido invadidas por el comercio ambulatorio. En esta ocasión, le tocó el turno al Mercado 'El Once', que está ubicado en el Pueblo Joven La Libertad - zonal 02.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte se crearía en Puente Piedra.

PUEDES VER: Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

Personal de Fiscalización y Control logró liberar las vías para que las personas pueden realizar sus compras con total tranquilidad, además, se agilizó el tránsito vehicular, ya que las vías están libres al 100%.

"Nuestro equipo viene regulando el comercio informal y creando un entorno más seguro y agradable para todos nuestros vecinos", indica una parte de la publicación que realizó la Municipalidad de Comas en sus redes sociales.

municipalidad de comas

Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público.

La iniciativa busca brindar una Navidad segura a la población del distrito de Comas. Ante esta medida, la población solicitó que se realicen fiscalizaciones en otros mercados, ya que el comercio ambulatorio ha invadido estos espacios por fiestas de fin de año.

"Deben ir a Unicachi", "Ojalá que estén para el 24 y 31 de diciembre", "Visiten el mercado 'El Pinar'", "Boten a los ambulantes, no se puede ni caminar por las calles", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas en el post del municipio.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

  2. Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

  3. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano