Municipalidad de Lima inicia instalación del árbol de Navidad en la Plaza de Armas: ¿cuándo será el encendido?

A pocas semanas de iniciar el mes de diciembre, la Municipalidad de Lima compartió una buena noticia que alegra a más de un ciudadano. Desde esta semana, personal de la institución capitalina se encuentra realizando trabajos de instalación del gran árbol de Navidad 2025 en la Plaza de Armas.

Mediante sus redes sociales, el municipio limeño compartió fotografías de la instalación del árbol y la decoración navideña en la Plaza de Mayor del Cercado de Lima. Este anuncio generó respuestas positivas entre la población, puesto que mejorará la imagen de la importante y turística zona de la capital peruana.

¿Cuándo será el encendido del gran árbol en la Plaza de Armas?

La Municipalidad de Lima ha confirmado que la ceremonia del encendido del árbol de Navidad en la Plaza de Armas se realizará en la primera semana de diciembre. Ante cualquier anuncio oficial, en Líbero le compartiremos la información para que sepa cuándo acudir al evento navideño.

Personal de la Municipalidad de Lima instala el árbol de Navidad 2025.

Por otro lado, para este año, el árbol navideño tendrá el característico color de la época y será verde oscuro; sin embargo, aún no se da conocer el aspecto de los adornos que crearán un perfecto ambiente navideño que promoverá la unión familiar, las visitas en grupo y actividades comunitarias como fotos, paseos y eventos culturales.

Se estima que el tamaño el árbol de Navidad instalado en la Plaza de Armas de Lima es de 19 metros de altura, lo que lo convierte en un punto de interés turístico que atrae a visitantes nacionales y extranjeros, además, incrementa la afluencia al Centro Histórico y dinamiza la economía local.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar respecto a esta agradable noticia. "El Rockefeller peruano", "Ojalá este año sea una gran decoración", "Felicitaciones, cada día deberemos de mejorar en nombre de Dios", "Qué lindo, mi época favorita", "Qué bueno que no va a ser árbol blanco", indicaron.