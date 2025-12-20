0
EN VIVO
Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

Se amplía el Estado de Emergencia 30 días desde el 21 de diciembre ante incremento de la delincuencia

Durante la prórroga del Estado de Emergencia, se suspenden derechos como la libertad de tránsito y reunión. Los eventos masivos requerirán permisos.

Angie De La Cruz
El Gobierno peruano prorrogó por 30 días el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.
El Gobierno peruano prorrogó por 30 días el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Ante el grave incremento de la violencia y criminalidad, el Gobierno peruano amplió el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días. Esta medida rige desde el 21 de diciembre de 2025, de acuerdo a lo establecido mediante el Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, publicado en El Peruano.

Yape dio a conocer que se realizó una importante actualización en sus redes sociales.

PUEDES VER: Yape realizó novedosa actualización y ya no se puede ver el nombre completo de los usuarios

La acción tomada por el Ejecutivo busca frenar la delincuencia y extorsión que azota cruelmente la capital peruana, donde a diario se cobran víctimas en manos de sicarios. Es importante recordar que ante el Estado de Emergencia, varios derechos de los ciudadanos sufren cambios, como la libertad de tránsito.

Durante la prórroga, la Policía Nacional del Perú (PNP) sigue asumiendo el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Se espera que personal de estas instituciones realicen operativos en zonas específicas, usando diversas herramientas de inteligencia y mapas del delito para focalizar sus acciones contra el crimen.

Estado de Emergencia

La PNP continúa con el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Entre las restricciones y suspensión de ciertos derechos constitucionales, se encuentran la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal. Le recomendamos que transite por las calles portando su documento de identidad con el fin de facilitar su identificación en caso se le solicite.

Respecto a los eventos de carácter masivo que se pueden realizar en los distritos que abarcan Lima Metropolitana y el Callao, las autoridades mencionaron que se debe solicitar permisos previos de seguridad, dependiendo de la evaluación de riesgo para preservar el orden ciudadano.

Por otro lado, se precisa que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la culminación del Estado de Emergencia ampliado, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá comunicar al titular del Ministerio del Interior los resultados alcanzados durante su vigencia. Este informe final será remitido a la Presidencia de la República, Congreso de la República y Poder Judicial.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

  2. Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

  3. Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia buena noticia a vecinos por Navidad: "Aprovecha"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano