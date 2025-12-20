'Precio Uno' inaugura local en Lima Norte con promociones y ofertas exclusivas: ¿Dónde queda la sede?

Una nueva tienda de formato hiperbodega llegó a un distrito de Lima Norte. 'Precios Uno' se ha convertido en uno de los lugares más visitados por la población, ya que ofrece precios accesibles y con la finalidad de ampliar su número de clientes, se aperturó un local en Comas.

Esta nueva sede cuenta con 1650 metros cuadrados y está ubicada entre las avenida Micaela Bastidas con Manuel Gonzáles Prada. El Grupo Falabella indicó que este local es el número 33 a nivel nacional.

La inauguración se realizó el 18 de diciembre y tuvo una gran acogida por la población del distrito de Comas, ya que pueden acceder a productos como carnes, frutas, verduras, lácteos, panes, abarrotes, productos de limpieza, entre otros.

Con la finalidad de premiar a sus primeros clientes, la tienda 'Precio Uno' de Comas está realizando un sorteo hasta el domingo 21 de diciembre. Por cada compra mayor a 80 soles, los ciudadanos accederán a un cupón para participar en la rifa de un mototaxi.

De esta manera, el distrito de Comas ya cuenta con diversos centros comerciales a favor de los ciudadanos, quienes tienen mayores opciones para realizar sus compras, además, se impulsa la economía y se genera puestos de trabajo en la zona.