'Precio Uno' inaugura local en Lima Norte con promociones y ofertas exclusivas: ¿Dónde queda la sede?
El Grupo Falabella anunció que su tienda 33 de 'Precio Uno' está ubicada en un importante distrito de Lima Norte. La inauguración se realizó en campaña navideña.
Una nueva tienda de formato hiperbodega llegó a un distrito de Lima Norte. 'Precios Uno' se ha convertido en uno de los lugares más visitados por la población, ya que ofrece precios accesibles y con la finalidad de ampliar su número de clientes, se aperturó un local en Comas.
PUEDES VER: Comas tendrá nuevo restaurante que ofrece buffet, karaoke y discoteca: se inaugurará en principal avenida
Esta nueva sede cuenta con 1650 metros cuadrados y está ubicada entre las avenida Micaela Bastidas con Manuel Gonzáles Prada. El Grupo Falabella indicó que este local es el número 33 a nivel nacional.
La inauguración se realizó el 18 de diciembre y tuvo una gran acogida por la población del distrito de Comas, ya que pueden acceder a productos como carnes, frutas, verduras, lácteos, panes, abarrotes, productos de limpieza, entre otros.
Con la finalidad de premiar a sus primeros clientes, la tienda 'Precio Uno' de Comas está realizando un sorteo hasta el domingo 21 de diciembre. Por cada compra mayor a 80 soles, los ciudadanos accederán a un cupón para participar en la rifa de un mototaxi.
De esta manera, el distrito de Comas ya cuenta con diversos centros comerciales a favor de los ciudadanos, quienes tienen mayores opciones para realizar sus compras, además, se impulsa la economía y se genera puestos de trabajo en la zona.
