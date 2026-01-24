- Hoy:
Trámite de Duplicado del DNI electrónico online: GUÍA para obtener el documento en febrero
El RENIEC tiene activo el trámite de DNI por duplicado para todos los usuarios que requieran realizarlo. AQUÍ conocerás los pasos a seguir.
Ahora que estamos a poco del inicio del mes de febrero 2026, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) sigue ofreciendo a los ciudadanos el trámite sencillo para poder obtener el duplicado de Documento Nacional de Identidad (DNI) a través de su plataforma virtual.
Se debe tener en cuenta que la réplica de este documento solo se puede solicitar en el caso de que el original se pierda, haya sido robado o se haya deteriorado demasiado. No cuenta como una actualización, ya que tendrá los mismos datos, solo cambiará el plástico.
¿Cuánto cuesta el duplicado del DNI?
Este documento puede ser pagado por medio del Banco de la Nación, Agentes BCP, Yape, o Pagalo.pe. Y AQUÍ te dejamos los montos que deberás invertir.
- DNI Azul: Paga S/30.00 con el código 02121.
- DNI Electrónico (DNIe): Paga S/33.00 con el código 00522.
¿Cuál es la diferencia entre duplicado y renovación?
- Duplicado: Para documentos vigentes por pérdida, robo o deterioro. Se mantiene la fecha de vencimiento.
- Renovación: Para documentos próximos a vencer (60 días antes) o ya caducados. Se emite un otro DNI con nuevos datos.
