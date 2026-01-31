- Hoy:
¿Tienes el DNI vencido? Esta es la GUÍA completa para actualizarlo vía RENIEC previo a las Elecciones 2026
RENIEC anuncia que su página web está disponible para que los ciudadanos puedan renovar su DNI antes de las votaciones en abril 2026.
Las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de abril, por lo que los peruanos se alistan para poder ejercer el derecho a sufragar y para ello, tendrán que contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) debidamente actualizado.
PUEDES VER: DNI gratis en febrero 2026: consulta AQUÍ en qué sedes aplica el trámite sin costo durante el mes que viene
Frente a ello, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ofrece a los ciudadanos la oportunidad de acceder a la renovación de su DNI vía web sin necesidad de acudir a las oficinas que están distribuidas en diferentes partes del país.
Los usuarios solo tienen que seguir algunos pasos clave de la GUÍA para poder actualizar los datos correspondientes y tener su documentación vigente para cuando llegue el día de los comicios, ya que sin este requisito no se permitirá realizar el voto respectivo.
El DNI puede ser renovado desde la app de BioFacial / FOTO: Andina
¿Cómo renovar DNI vía web de RENIEC?
Para poder actualizar el DNI, es necesario seguir algunos pasos sencillos que inician con el pago del trámite vía Reniec, después de ello solo prosigue la verificación de datos.
- Paga con el código 02121 por los canales del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad. Además se puede utilizar la vía Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito.
- Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular.
- Entra a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) y elige la opción "Renovación por caducidad del DNI".
- Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.
- Luego, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.
- En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recogerlo.
¿Cómo saber si mi DNI está listo para recoger?
Si quieres estar al tanto del estado de tu DNI cuando ya este ha sido procesado, es clave que conozcas cómo entrar a la página web para comprobar cada avance.
- Ingresa al portal web de Reniec.
- Elige entre "Consulta por Documento Nacional de Identidad" o "Consulta por Número de Solicitud".
- Coloca el número de DNI o el número de solicitud correspondiente.
- Presiona el botón de consulta.
- Posteriormente el sistema desplegará información relevante: nombre completo del solicitante, número de DNI, fecha en que se realizó la gestión y la oficina seleccionada para el recojo.
Estados de trámite de DNI
- Iniciado: El registro del trámite se ha realizado recientemente.
- En proceso: El procedimiento transita por varias fases, numeradas del uno al seis, y la plataforma muestra el porcentaje de avance en cada etapa.
- En Agencia: El trámite ha concluido y el DNI ya se encuentra listo en el centro de atención seleccionado.
- Observado: Aquí es necesario comunicarse con Reniec a través de la asistente virtual de WhatsApp al 990182569 o llamar a los números (01) 315-2700 y (01) 315-4000, anexo 1900.
- Entregado: El ciudadano ya recogió el documento, cerrando el proceso de manera satisfactoria.
