Agentes Reniec, febrero 2026: estos son los centros comerciales donde puedes realizar trámites rápidamente
El Reniec ha anunciado que hay varios puntos correctamente seleccionados en los que los ciudadanos pueden realizar sus trámites.
En un contexto en el que muchos esperan realizar sus actividades de manera rápida y sencilla para aprovechar cada hora del día, los Agentes Reniec son la mejor opción para que los ciudadanos puedan efectuar diversos trámites sin necesidad de acudir hasta una oficina.
PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: ¿Eres miembro de mesa? ONPE confirma cuándo inician las capacitaciones virtuales
Estos puntos de autoservicio y máquinas expendedoras, se encuentran colocados en diferentes centros comerciales estratégicos del Perú, permitiendo la ejecución de trámites más ágiles.
Esta modalidad de gestión de procesos, tiene varias opciones para los usuarios y así, se busca descongestionar las agencias físicas y acercar los servicios del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) a la ciudadanía de manera más dinámica.
Centros comerciales donde hay Agentes Reniec
- Jockey Plaza, ubicada en la avenida Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco.
- Mallplaza Angamos, que se encuentra en la avenida Angamos N°1805 cruce con la avenida Tomas Marsano, en Surquillo.
- Plaza Lima Sur, ubicada en la avenida Paseo de la República S/N Urb. Matellini, Chorrillos.
- Mall del Sur, que está en la Av. Los Lirios N° 300 en San Juan de Miraflores.
- Mall Aventura Plaza, que está ubicada en Oscar R. Benavides N° 3866 en el MAC Callao.
- MegaPlaza Chimbote, que se encuentra en la Av. Raúl Haya de la Torre N° 4694
- MegaPlaza Ica, que está en la Av. Los Maestros N°206 – 208.
Trámites que se pueden realizar en los Agentes Reniec
Estos módulos sirven para que las personas interesadas puedan obtener copias de actas, tramitar el duplicado de tu DNIe o actualizar tu PIN de una forma mucho más cómoda y sin tanto tiempo de espera.
Es importante resaltar que en este caso, también se puede realizar el pago de los trámites hechos en el agente con tarjeta de crédito o débito, también por medio de Yape.
Canales de atención de Reniec
- Agencia Digital RENIEC: Atención remota contactando con el número 315-4000 o 315-2700 (anexos 3000-6000).
- Renata: Asistente virtual vía WhatsApp al +51 990 182 569.
