Municipalidad de Carabayllo anuncia GRAN CAMPAÑA para vecinos: DNI electrónico GRATIS este 21 de febrero

Ciudadanos en Carabayllo podrán aprovechar esta nueva campaña de DNI sin costo, con la finalidad de brindar facilidades para el trámite.

Daniela Alvarado
DNI electrónico: revisa si accedes a la documentación GRATIS
DNI electrónico: revisa si accedes a la documentación GRATIS | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
La Municipalidad de Carabayllo ha anunciado un importante beneficio para los ciudadanos de su distrito, el cual consiste en entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita en su versión electrónica, con la finalidad de que la obtención pueda ser accesible para todos.

DNI electrónico: trámite tiene descuento en RENIEC

Como se sabe, desde el pasado agosto de 2025, el DNI azul y amarillo dejó de emitirse de manera general para toda la población del Perú, por lo cual, es clave que cada uno de los individuos pueda gestionar el trámite de su nueva documentación lo más pronto posible, solo en el caso de que esta esté caducado.

Es importante recalcar que si el DNI azul aún se encuentra vigente, no es necesario que se haga la actualización. Sin embargo, para renovaciones por vencimiento, el DNI que se emitirá será el electrónico y a estas alturas, se requiere que sea una acción masificada, llegando a todos los puntos del país.

DNIe gratis en Carabayllo

Las autoridades en Carabayllo confirmaron que este sábado 21 de febrero de 2026 se ejecutará una nueva campaña de DNI electrónico dirigido a la comunidad vulnerable del lugar. AQUÍ te dejamos las especificaciones.

De acuerdo a la información publicada por medio de sus redes sociales, serán 1,500 DNIs electrónicos los tramitados y entregados durante el fin de semana en una jornada que iniciará desde las primeras horas de la mañana.

¿Quiénes pueden acceder al DNIe gratis en Carabayllo?

Este beneficio aplica solo para:

  • Niños y adolescentes de 0 a 17 años
  • Adultos mayores de 60 años
  • Personas con discapacidad
  • Ciudadanos de 18 a 59 años, con clasificación socioeconómica de POBREZA de la ULE (SISFOH)
DNI

DNI gratis en Carabayllo este 21 de febrero / FOTO: Municipalidad de Carabayllo

Requisitos para la campaña de DNIe

  • DNI en físico o copia
  • Copia del recibo de agua o luz
  • Copia vigente de la clasificación socioeconómica de POBREZA O POBREZA EXTREMA.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

