Municipalidad de Carabayllo anuncia GRAN CAMPAÑA para vecinos: DNI electrónico GRATIS este 21 de febrero

La Municipalidad de Carabayllo ha anunciado un importante beneficio para los ciudadanos de su distrito, el cual consiste en entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita en su versión electrónica, con la finalidad de que la obtención pueda ser accesible para todos.

Como se sabe, desde el pasado agosto de 2025, el DNI azul y amarillo dejó de emitirse de manera general para toda la población del Perú, por lo cual, es clave que cada uno de los individuos pueda gestionar el trámite de su nueva documentación lo más pronto posible, solo en el caso de que esta esté caducado.

Es importante recalcar que si el DNI azul aún se encuentra vigente, no es necesario que se haga la actualización. Sin embargo, para renovaciones por vencimiento, el DNI que se emitirá será el electrónico y a estas alturas, se requiere que sea una acción masificada, llegando a todos los puntos del país.

DNIe gratis en Carabayllo

Las autoridades en Carabayllo confirmaron que este sábado 21 de febrero de 2026 se ejecutará una nueva campaña de DNI electrónico dirigido a la comunidad vulnerable del lugar. AQUÍ te dejamos las especificaciones.

De acuerdo a la información publicada por medio de sus redes sociales, serán 1,500 DNIs electrónicos los tramitados y entregados durante el fin de semana en una jornada que iniciará desde las primeras horas de la mañana.

¿Quiénes pueden acceder al DNIe gratis en Carabayllo?

Este beneficio aplica solo para:

Niños y adolescentes de 0 a 17 años

Adultos mayores de 60 años

Personas con discapacidad

Ciudadanos de 18 a 59 años, con clasificación socioeconómica de POBREZA de la ULE (SISFOH)

DNI gratis en Carabayllo este 21 de febrero / FOTO: Municipalidad de Carabayllo

Requisitos para la campaña de DNIe