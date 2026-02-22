Universitario se impuso 3-2 ante su rival y emociona a los hinchas con el título 2026

Universitario de Deportes tiene la mente puesta en conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y darle una enorme alegría a su hinchada. Sin embargo, sus seguidores también sigue de cerca el rendimiento de su equipo en las otras disciplinas. En medio de ello, celebraron que la escuadra crema consiguiera un valioso triunfo que aumenta sus expectativas al título.

Universitario ganó 3-2 a su rival y emociona a los hinchas con el título

En esta oportunidad nos referimos a la delegación femenina que se prepara para poder destacar en el inicio de la Liga Femenina 2026. El cuadro comandado por el DT Carlos Véliz se enfrentó ante Carneras UPS por el torneo de pretemporada de la Copa Chubb, donde lograron sacar una valiosa victoria por 3-2.

Para este compromiso, las 'Leonas' alinearon un once muy competente con varias de sus figuras y fichajes para esta temporada, tales como Cindy Novoa, Karen Araya, Sofía Oxandarabat, Pierina Nuñez y Stephanie Lacoste, quien portó la cita de capitana.

El cuadro crema no pudo iniciar con el pie derecho este encuentro y se terminó yendo al descanso abajo en el marcador por 2-1 con un gol de Luz Campoverde. En el complemento, la 'U' logró mejorar su desempeño sacando a relucir su garra y vehemencia. A los 57 minutos, Xioczana Canales consiguió empatar el partido.

Universitario logró vencer por 3-2 a Carneras UPS por la Copa Chubb.

Minutos después, emergió la gran figura de Stephanie Lacoste. La popular 'Fefa' demostró por qué es la capitana del equipo y apareció para marcar el 3-2. Desatando la emoción en todo el equipo tras conseguir una valiosa remontada.

Universitario quedó en el tercer lugar de la Copa Chubb

Con esta victoria, Universitario se quedó con con el tercer lugar del torneo de pretemporada. Recordemos que en su primer partido cayó por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador. Mientras que Carneras cedió ante Independiente del Valle.

Estos partidos son vitales para que el equipo se prepare de gran manera para el inicio de la Liga Femenina 2026, donde tendrán la obligación de quedarse con el título y evitar el tricampeonato de su eterno rival, Alianza Lima.