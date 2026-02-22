- Hoy:
RESULTADOS Sinuano Día de HOY, domingo 22 de febrero EN VIVO: números ganadores del último sorteo
HOY juega el Sinuano Día y Noche en Colombia en una nueva edición EN VIVO. ¿Podrás tener suerte? Verifica los resultados AQUÍ.
Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición hoy, domingo 22 de febrero de 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.
Sinuano Día y Noche HOY, 22 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo
Premios del Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!
El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 22 de febrero, llega en una nueva emisión que podría convertirte en el nuevo millonario. No te pierdas los resultados.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).
Estadísticas del Sinuano Día
Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:
- 2: 420 veces
- 8: 416
- 5: 403
- 6: 398
Estadísticas del Sinuano Noche
Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:
- 9: 32 veces
- 2: 31 veces
- 3, 1, 5: 27 veces cada uno
- 6: 24 veces
- 8: 22 veces
- 4: 20 veces
- 7: 19 veces
- 0: 15 veces
¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan de acuerdo a la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
- 4,500 veces lo apostado: acertar los 4 números en el orden exacto
- 400 veces lo apostado: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto
- 50 veces lo apostado: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto
- 5 veces lo apostado: acertar una de las 4 cifras en el orden exacto
