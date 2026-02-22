- Hoy:
ALERTA ROJA para Donald Trump: jueza lo acusa de ATERRORIZAR a los inmigrantes mediante acción temeraria y violenta
La jueza de Sunshine Sykes cuestiona a Trump por sus políticas de deportación, que han provocado sufrimiento incluso en familias de ciudadanos estadounidenses.
La jueza federal del distrito de Riverside, California, Sunshine Sykes, expresó una fuerte crítica hacia las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump. Describió sus medidas como "atemorizantes" y advirtió sobre serias violaciones legales en los intentos de deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
Jueza denuncia que Trump intimida a inmigrantes y aumenta la violencia en EE. UU.
PUEDES VER: ALERTA ROJA con la licencia de conducir en EE. UU.: secretario de Transporte confirma que el examen 2026 será SOLO EN INGLÉS
Jueza acusa a Donald Trump de aterrorizar a inmigrantes y aumentar la violencia contra estadounidenses
Durante la audiencia, la jueza de distrito Sunshine Sykes subrayó que el gobierno de Trump no solo puso en riesgo a los inmigrantes, sino que también provocó violencia contra ciudadanos estadounidenses.
En su fallo, citó los casos de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, dos ciudadanos estadounidenses que murieron tras ser abatidos por agentes federales durante operaciones de aplicación de inmigración en enero pasado, para ilustrar cómo las acciones de las agencias migratorias han tenido consecuencias mortales para civiles.
Según la magistrada, estas acciones representan "una extensión de la violencia hacia sus propios ciudadanos", evidenciando un patrón de conducta temeraria por parte del gobierno federal.
Orden judicial obliga al Departamento de Seguridad Nacional a garantizar los derechos de los inmigrantes detenidos
La jueza Sykes también señaló que la administración Trump había ignorado un fallo de diciembre pasado que prohibía negar a numerosos inmigrantes detenidos la oportunidad de ser liberados. Por ello, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional notificar a las personas bajo custodia sobre su posible elegibilidad para fianza y garantizarles acceso a un teléfono para comunicarse con un abogado dentro del plazo de una hora.
Como reporta N+ Univision, "la jueza federal de distrito Sunshine Sykes, de Riverside, California, acusó al gobierno de Donald Trump de aterrorizar a los inmigrantes y de violar la ley de manera temeraria en sus esfuerzos por deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos de manera irregular".
