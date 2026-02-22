ALERTA ROJA para Donald Trump: jueza lo acusa de ATERRORIZAR a los inmigrantes mediante acción temeraria y violenta

La jueza federal del distrito de Riverside, California, Sunshine Sykes, expresó una fuerte crítica hacia las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump. Describió sus medidas como "atemorizantes" y advirtió sobre serias violaciones legales en los intentos de deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Durante la audiencia, la jueza de distrito Sunshine Sykes subrayó que el gobierno de Trump no solo puso en riesgo a los inmigrantes, sino que también provocó violencia contra ciudadanos estadounidenses.

En su fallo, citó los casos de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, dos ciudadanos estadounidenses que murieron tras ser abatidos por agentes federales durante operaciones de aplicación de inmigración en enero pasado, para ilustrar cómo las acciones de las agencias migratorias han tenido consecuencias mortales para civiles.

Según la magistrada, estas acciones representan "una extensión de la violencia hacia sus propios ciudadanos", evidenciando un patrón de conducta temeraria por parte del gobierno federal.

Orden judicial obliga al Departamento de Seguridad Nacional a garantizar los derechos de los inmigrantes detenidos

La jueza Sykes también señaló que la administración Trump había ignorado un fallo de diciembre pasado que prohibía negar a numerosos inmigrantes detenidos la oportunidad de ser liberados. Por ello, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional notificar a las personas bajo custodia sobre su posible elegibilidad para fianza y garantizarles acceso a un teléfono para comunicarse con un abogado dentro del plazo de una hora.

