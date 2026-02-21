Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Este sábado 21 de febrero del 2026 puede ser tu día de suerte gracias al Sinuano Día y Noche de Colombia. Este popular chance llega con su plan de premios, así que si quieres participar, no te puedes perder toda la información que tenemos para ti. ¿A qué hora juega, dónde ver y cuáles son los números ganadores? Sigue AQUÍ los resultados EN VIVO de este último sorteo.

resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de febrero 2026 09:38 Bienvenidos Este sábado 21 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día se juega a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche tiene lugar a las 10:30 p. m. Sin embargo, los domingos y días festivos, este último se realiza a las 8:30 p. m.

El sorteo Sinuano regresa con emocionantes ediciones que premia a los participantes.

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto que tendrá tu premio.

¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Sinuano: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.