Lotería Sinuano Día EN VIVO de HOY, viernes 20 de febrero: resultados del último sorteo y números ganadores
El Sinuano Día y Noche de Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, sepa qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.
El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este viernes 20 de febrero del 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.
resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, viernes 20 de febrero 2026
Bienvenidos
Este viernes 20 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 p. m. y Sinuano Noche a las 10:30 p .m.. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.
El sorteo Sinuano regresa con dos emocionantes ediciones en Colombia.
Estadística del Sinuano Día y Noche
Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.
Premios del Sinuano Día y Noche
Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
