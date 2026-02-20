0

Lotería Sinuano Día EN VIVO de HOY, viernes 20 de febrero: resultados del último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día y Noche de Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, sepa qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.

Angie De La Cruz
Conoce cómo jugó el Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 20 de febrero de 2026.
Conoce cómo jugó el Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 20 de febrero de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este viernes 20 de febrero del 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Revisa EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 19 de febrero de 2026.

PUEDES VER: Qué jugó el Sinuano Día y Noche del jueves 19 de febrero: resultados del último sorteo

resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, viernes 20 de febrero 2026

09:44
20/2/2026

Bienvenidos

Este viernes 20 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 p. m. y Sinuano Noche a las 10:30 p .m.. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa con dos emocionantes ediciones en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Giuli Cunha expone fuertes amenazas que recibió Hernán Barcos: "No vuelva a jugar nunca más"

  2. Horóscopo de HOY, viernes 20 de febrero de 2026: predicciones para los 12 signos del zodiaco

  3. Horóscopo del jueves 19 de febrero 2026: Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para tu signo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano