Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de febrero: resultados EN VIVO y números ganadores del sorteo

Consulta los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, 16 de febrero y verifica si tuviste suerte con los números ganadores.

Daniela Alvarado
Sinuano Día y Noche: consulta los resultados de hoy, 15 de febrero
Sinuano Día y Noche: consulta los resultados de hoy, 15 de febrero | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de febrero, saldrá EN VIVO en una nueva edición que podría hacer ganar uno de los millonario premios. ¿Tendrás la suerte de tu lado? No te pierdas los horarios, resultados, números ganadores y más de lo que será el juego.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 15 de febrero.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche domingo 15 de febrero: resultados, cómo jugó y números ganadores

resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de febrero 2026

09:37
16/2/2026

Bienvenidos

Este lunes 16 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados Sinuano Día de HOY, 16 de febrero

  • Números ganadores: PENDIENTE
  • La Quinta: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a domingo a las 14:30 horas. Por otro lado, el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

Premios del Sinuano Día y Noche

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Dónde jugar el Sinuano?

El chance del Sinuano se puede jugar en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., estos se encuentran en varios puntos del país. También puedes jugar en línea a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos.

¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano?

  • Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

