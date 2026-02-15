0
Sinuano Día HOY, domingo 15 de febrero EN VIVO: resultados, cómo jugó y números ganadores

El Sinuano Día y Noche regresa con sus nuevas ediciones, que buscarán premiar a los afortunados participantes. ¿Ya tiene su boleto? Accede a los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 15 de febrero.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 15 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Los sorteos Sinuano Día y Noche regresan HOY, domingo 15 de febrero, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el juego EN VIVO desde Colombia.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 14 de febrero.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 14 de febrero: mira los resultados del último sorteo

Sinuano Día y Noche HOY, domingo 15 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores

09:26
15/2/2026

¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!

El sorteo Sinuano llega HOY, 15 de febrero, en una nueva edición que podría convertirte en el nuevo millonario. No te pierdas los resultados.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
