Sinuano Día HOY, domingo 15 de febrero EN VIVO: resultados, cómo jugó y números ganadores
El Sinuano Día y Noche regresa con sus nuevas ediciones, que buscarán premiar a los afortunados participantes. ¿Ya tiene su boleto? Accede a los resultados.
Los sorteos Sinuano Día y Noche regresan HOY, domingo 15 de febrero, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el juego EN VIVO desde Colombia.
Sinuano Día y Noche HOY, domingo 15 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores
¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!
El sorteo Sinuano llega HOY, 15 de febrero, en una nueva edición que podría convertirte en el nuevo millonario. No te pierdas los resultados.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).
Estadísticas del Sinuano Día
Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:
- 2: 420 veces
- 8: 416
- 5: 403
- 6: 398
Estadísticas del Sinuano Noche
Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:
- 9: 32 veces
- 2: 31 veces
- 3, 1, 5: 27 veces cada uno
- 6: 24 veces
- 8: 22 veces
- 4: 20 veces
- 7: 19 veces
- 0: 15 veces
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Los premios del sorteo colombiano se otorgan de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
