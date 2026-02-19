0

Sinuano Día HOY, jueves 19 de febrero EN VIVO: a qué hora juega, estadísticas y resultados del último sorteo

El Sinuano Día regresa HOY con una emocionante edición, y AQUÍ podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados EN VIVO del sorteo.

Angie De La Cruz
Revisa EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 19 de febrero de 2026.
Revisa EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 19 de febrero de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 19 de febrero del 2026, ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!

Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 18 de febrero de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del miércoles 18 de febrero de 2026: revisa los resultados de la lotería

resultados en vivo Sinuano Día y Noche HOY, jueves 19 de febrero 2026

09:35
19/2/2026

Bienvenidos

Este jueves 19 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p .m.. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, jueves 19 de febrero 2026: Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para tu signo

  2. Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, sorprende al mostrar cómo quedó su auto tras el Carnaval de Cajamarca

  3. Resultados La Tinka del miércoles 18 de febrero 2026: mira aquí el sorteo y los números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano