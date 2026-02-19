- Hoy:
Sinuano Día HOY, jueves 19 de febrero EN VIVO: a qué hora juega, estadísticas y resultados del último sorteo
El Sinuano Día regresa HOY con una emocionante edición, y AQUÍ podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados EN VIVO del sorteo.
El Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 19 de febrero del 2026, ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del miércoles 18 de febrero de 2026: revisa los resultados de la lotería
resultados en vivo Sinuano Día y Noche HOY, jueves 19 de febrero 2026
Bienvenidos
Este jueves 19 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p .m.. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.
¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
