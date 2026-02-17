0
EN VIVO
Real Madrid vs Benfica HOY por Champions
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por Copa Libertadores 2026

Sinuano Día y Noche de HOY, 18 de febrero EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO y números ganadores

El Sinuano Día y Noche juega HOY, 18 de febrero EN VIVO y AQUÍ podrás revisar a detalle los resultados que salgan durante ambas ediciones.

Daniela Alvarado
Sinuano Día y Noche de HOY 18 de febrero
Sinuano Día y Noche de HOY 18 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche se emitirá EN VIVO HOY, miércoles 18 de febrero en una nueva edición que podría convertirte en el afortunado ganador de Colombia. ¿Participaste comprando un boleto en el juego? Si es así, AQUÍ podrás verificar cada resultado y número ganador para saber su tuviste suerte.

Consulta los resultados en vivo del sorteo Sinuano Día y Noche hoy, martes 17 de febrero.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del martes 17 de febrero: números ganadores del último sorteo

¿A qué hora sale el Sinuano Día y Noche?

Los sorteos del Sinuano se llevan a cabo de lunes a domingo. El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. El Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Sinuano?

El Premio mayor del Sinuano Noche en la emisión del pasado lunes 16 de marzo, fue el número 7340. Por otro lado, la modalidad de La Quinta se jugó y cayó el 2.

Plan de premios del Sinuano Día y Noche

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cuándo cuesta jugar al Sinuano?

Los montos para las apuestas en este sorteo oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, situación que fomenta la participación de personas con distintos presupuestos, al estar dentro del rango de la economía general.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. José Jerí fue censurado por el Congreso y deja de ser el presidente del Perú

  2. Resultado Sinuano Día de HOY, martes 17 de febrero, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

  3. Sinuano Día y Noche de HOY, 18 de febrero EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO y números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano