Sinuano Día y Noche de HOY, 18 de febrero EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO y números ganadores

El Sinuano Día y Noche se emitirá EN VIVO HOY, miércoles 18 de febrero en una nueva edición que podría convertirte en el afortunado ganador de Colombia. ¿Participaste comprando un boleto en el juego? Si es así, AQUÍ podrás verificar cada resultado y número ganador para saber su tuviste suerte.

¿A qué hora sale el Sinuano Día y Noche?

Los sorteos del Sinuano se llevan a cabo de lunes a domingo. El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. El Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Sinuano?

El Premio mayor del Sinuano Noche en la emisión del pasado lunes 16 de marzo, fue el número 7340. Por otro lado, la modalidad de La Quinta se jugó y cayó el 2.

Plan de premios del Sinuano Día y Noche

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cuándo cuesta jugar al Sinuano?

Los montos para las apuestas en este sorteo oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, situación que fomenta la participación de personas con distintos presupuestos, al estar dentro del rango de la economía general.