Dejó Universitario y ahora perdería puesto como titular en su nuevo club: "Decisiones"

A pesar de que todo parecía indicar que se podría haber quedado en Universitario, finalmente no fue así. El destacado futbolista fue uno de los afectados y se despidió del elenco merengue el año pasado. Este 2026 firmó por uno de los más grandes de Sudamérica y ya ganó su primer título. Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que podría perder su puesto de titular. ¿De quién se trata?

Dejó Universitario tras ganar el 'tri' y ahora podría ser suplente

Para la nueva temporada, la plantilla de Universitario de Deportes se renovó con jugadores extranjeros e incluso un nuevo entrenador. Antes de ello, se tuvieron que despedir de destacadas figuras y uno de ellos fue Sebastián Britos, arquero que era titular en la 'U' y fue uno de los protagonistas de la obtención del tricampeonato. Su nueva casa es en Peñarol de Uruguay, pero no la tendría nada fácil tras el regreso de Washington Aguerre.

En la previa del partido ante Maldonado por la fecha 3 del Apertura de la Liga de Uruguay, se han generado dudas sobre quién será el titular. "Britos es muy buen arquero, viene a sumar mucha experiencia. Va a ser una competencia muy buena. No la va a tener fácil, porque yo sé a lo que vine y confío mucho en mí", sostuvo, Aguerre tras su regreso luego de sufrir una lesión que lo dejó fuera de las canchas.

Aguerre regresó tras lesión.

Lo cierto es que Sebastián Britos llegó a Peñarol con la idea de ser el titular indiscutible y sus últimas actuaciones lo han respaldado. Además, fue el salvador para darle el primer título del año al equipo. "Mi intención y mi idea fue venir a jugar a Peñarol y se lo dije a Diego Aguirre. Después la decisión por supuesto que la toma él. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener el puesto y aprovechar la posibilidad que tengo de iniciar jugando", indicó el ex Universitario.

Sebastián Britos busca ser el titular indiscutible.

Ante esta situación, Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, tal y como indica el diario Montevideo, tendrá que elegir entre estos dos grandes arqueros para los próximos partidos. En principio, Aguerre contaría con el apoyo del DT, pero la lucha con el experimentado portero que pasó por el fútbol peruano no será nada fácil.

"Por delante se vienen dos partidos importantes para Peñarol, primero recibiendo a Deportivo Maldonado este domingo y el otro visitando a Nacional en el Gran Parque Central y el entrenador deberá tomar decisiones. Son dos opciones las que tiene y debe elegir una: apostar a colocar a Aguerre para darle arco con vistas al choque con los albos, o sostener a Britos, que además tendrá que atajar en los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores", agregaron en el portal uruguayo.

Con esta última experiencia en Peñarol, Sebastián Britos suma otro club en su trayectoria tras haber pasado por Liverpool de Uruguay, Atlante, Cortuluá, Oriente Petrolero, Montevideo Wanderers, entre otros.