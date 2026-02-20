- Hoy:
Universitario anuncia lesiones de cuatro futbolistas y genera preocupación previo a vital partido
¡Duro golpe! Universitario generó la preocupación de toda su hinchada luego de confirmar en un comunicado que perderá a 4 futbolistas por lesión para su próximo partido.
Universitario de Deportes tiene la obligación de poder ganar todos los títulos en esta temporada. La atención de los hinchas están en el próximo partido ante Sporting Cristal por la Liga 1, pero el club también sigue enfocado en sus otras disciplinas. En medio de ello, los cremas estremecieron a toda su hinchada al anunciar que cuatro futbolistas sufrieron fuertes lesiones.
Universitario anuncia lesiones de cuatro futbolistas
En esta ocasión, el foco está puesto en el equipo femenino de Universitario, que afina detalles para el arranque de la Liga Femenina 2026. Como parte de su preparación, el cuadro crema disputará la Copa Chubb, torneo de pretemporada. No obstante, en la antesala de su debut, el club informó que cuatro de sus principales jugadoras sufrieron lesiones de consideración.
Se trata de Daiana Farias, Estefany Espino, Marie Anne Briceño y Alisson Catalán. A través de un parte médico, la institución confirmó que ninguna estará disponible para el encuentro frente a Universidad Católica de Ecuador. En el caso de Farias, uno de los fichajes de las 'Leonas', tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica para la reducción de una fractura nasal.
Daiana Farías, fichaje de Universitario, se perderá la pretemporada por una fractura nasal.
Por su parte, Espino y Briceño atraviesan procesos de recuperación tras presentar desgarros en el cuádriceps derecho y en el isquiotibial derecho, respectivamente. Finalmente, Alisson Catalán padece una fractura en el cuarto dedo del pie derecho, lo que también la deja fuera de competencia.
De esta manera, ninguna de las jugadores podrá ser consideradas para todo el torneo, perdiéndose varios partidos de práctica vitales para el equipo. Además, generan preocupación debido a la cercanía del comienzo de la Liga Femenina.
¿Cuándo juega Universitario en la Copa Chubb?
El primer enfrentamiento de las 'Leonas' en este prestigioso torneo será ante la Universidad Católica de Ecuador. Este compromiso se disputa este viernes 20 de febrero desde la 1:00 p.m. (hora peruana).
