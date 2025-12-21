0
EN VIVO
Perú vs Bolivia por amistoso internacional

ICE confirma lo que ya sabíamos: redadas afectan DESPROPORCIONADAMENTE a latinos en EE. UU.

Un informe detalló que las redadas de ICE van dirigidas, particularmente, a inmigrantes de origen hispano, siendo los más afectados de la política migratoria de Donald Trump.

Joel Dávila
La comunidad latina en Estados Unidos es la más afectada, de lejos. por las redadas de ICE.
La comunidad latina en Estados Unidos es la más afectada, de lejos. por las redadas de ICE. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

Para nadie es un secreto que la vida de los inmigrantes se han visto duramente afectados por las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en los Estados Unidos. En ese contexto, un informe ha detallado que es la comunidad latina la que se ve más afectada por los operativos de los agentes federales.

Los cheques de reembolso se han convertido en alivios importantes para millones de estadounidenses.

PUEDES VER: Millones en EE. UU. recibirán cheques de reembolso de hasta 20 mil dólares desde enero 2026

Latinos son los más afectados por redadas de ICE

NBC 7 Nueva York hizo conocido un informe de la Coalición de Inmigración de Nueva York junto con la Universidad de Colorado, concluyen que 3 de cada 4 personas arrestadas por ICE tiene origen hispano, además de indicar que el 70 por ciento, aproximadamente, de los detenidos por la agencia migratoria no poseen antecedentes penales.

Este mismo reporte nos dice las nuevas leyes migratorias que caracterizan a la administración Trump hacen más difícil que contraten trabajadores, así como limitar el crecimiento de estas.

ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha sido señalado por usar de forma excesiva la fuerza.

El efecto que ICE ha tenido en la comunidad inmigrante en EE. UU.

Es importante recordar que el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como de la Patrulla Fronteriza se viene desplegando de forma organizada, emprendiendo diversos operativos, cuyos focos más importantes han sido ciudades como Chicago, Charlotte, Los Ángeles o Nueva Orleans, todas ellas de mayoría demócrata.

Asimismo, ICE ha sido señalado por el uso excesivo de la fuerza a la hora de hacer sus redadas, sin dejar de lado los cientos sino miles de arrestos a migrantes en medio de sus entrevistas en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

En ese sentido, Consumer Law Group asegura que, hasta el momento, ICE ha arrestado a unos 236 mil inmigrantes en lo que va del 2025, mientras que el número de deportados asciende a los 207 mil desde enero del presente año. Por otro lado, hasta la fecha se cuentan 20 los muertos que han perdido la vida en instalaciones de esta agencia en los Estados Unidos.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la embajada ofrece considerable suma de dinero y vuelo gratis a quienes se autodeporten

  2. MUCHA ATENCIÓN, beneficiarios SNAP: esto pasará con los beneficios del programa en el 2026 y sus nuevas exenciones

  3. LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: negarían la Green Card a extranjeros por cometer este error común

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano