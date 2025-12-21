ICE confirma lo que ya sabíamos: redadas afectan DESPROPORCIONADAMENTE a latinos en EE. UU.

Para nadie es un secreto que la vida de los inmigrantes se han visto duramente afectados por las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en los Estados Unidos. En ese contexto, un informe ha detallado que es la comunidad latina la que se ve más afectada por los operativos de los agentes federales.

Latinos son los más afectados por redadas de ICE

NBC 7 Nueva York hizo conocido un informe de la Coalición de Inmigración de Nueva York junto con la Universidad de Colorado, concluyen que 3 de cada 4 personas arrestadas por ICE tiene origen hispano, además de indicar que el 70 por ciento, aproximadamente, de los detenidos por la agencia migratoria no poseen antecedentes penales.

Este mismo reporte nos dice las nuevas leyes migratorias que caracterizan a la administración Trump hacen más difícil que contraten trabajadores, así como limitar el crecimiento de estas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha sido señalado por usar de forma excesiva la fuerza.

El efecto que ICE ha tenido en la comunidad inmigrante en EE. UU.

Es importante recordar que el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como de la Patrulla Fronteriza se viene desplegando de forma organizada, emprendiendo diversos operativos, cuyos focos más importantes han sido ciudades como Chicago, Charlotte, Los Ángeles o Nueva Orleans, todas ellas de mayoría demócrata.

Asimismo, ICE ha sido señalado por el uso excesivo de la fuerza a la hora de hacer sus redadas, sin dejar de lado los cientos sino miles de arrestos a migrantes en medio de sus entrevistas en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

En ese sentido, Consumer Law Group asegura que, hasta el momento, ICE ha arrestado a unos 236 mil inmigrantes en lo que va del 2025, mientras que el número de deportados asciende a los 207 mil desde enero del presente año. Por otro lado, hasta la fecha se cuentan 20 los muertos que han perdido la vida en instalaciones de esta agencia en los Estados Unidos.