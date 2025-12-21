- Hoy:
ATENCIÓN en Walmart del condado de Montgomery: FALSO INFORME provoca rápida respuesta policial, ¿qué ocurrió?
Un malentendido en un Walmart del condado de Montgomery desencadenó una fuerte respuesta policial tras informarse sobre un presunto tirador activo.
Un incidente ocurrido este jueves en un Walmart del condado de Montgomery generó alarma entre clientes y vecinos, luego de que se reportara un posible tirador activo. Aunque los informes iniciales indicaban un peligro inminente, las investigaciones de las autoridades confirmaron que no se realizaron disparos y que la situación se resolvió rápidamente.
Falso informe de tirador activo en un Walmart del condado de Montgomery provoca rápida respuesta policial
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, la emergencia se originó tras una discusión verbal entre dos hombres dentro del Walmart ubicado en la autopista 242 y College Park. "Las unidades han despejado el edificio y el Walmart está seguro", informó la Oficina del Sheriff en su página oficial de Facebook.
Tras la disputa, ambos individuos se retiraron voluntariamente del lugar. El establecimiento fue evacuado temporalmente como medida de precaución, pero más tarde reabrió sus puertas al público. No se registraron heridos durante el incidente.
Discusión entre dos hombres en Walmart de College Park provoca alerta por tirador.
Autoridades actúan rápidamente para proteger la seguridad pública
La rápida intervención de la Oficina del Sheriff fue clave para contener la situación y evitar cualquier riesgo adicional. "Nuestros oficiales respondieron de inmediato a los reportes y se aseguraron de que todos los clientes y empleados estuvieran a salvo", informó la entidad en sus redes sociales.
Con el control de la situación, la actividad comercial en el Walmart volvió a la normalidad en cuestión de minutos, confirmándose que el incidente se trató de un falso reporte de tirador activo. Las autoridades continúan investigando los hechos para garantizar que no se repitan situaciones similares en el futuro.
