¡MUCHO CUIDADO en Walmart y Target! Retiran del mercado estadounidense un popular analgésico que no es a prueba de niños

Un producto de uso tópico, muy conocido en Estados Unidos, ha sido retirado de las tiendas del país tras detectarse un grave problema de seguridad. Los consumidores que lo adquirieron en Walmart o Target deben prestar atención y tomar medidas inmediatas para proteger a los niños en sus hogares.

Retiro del ungüento Mamisan: ¿qué ocurrió y por qué es peligroso?

El ungüento tópico Mamisan fue retirado del mercado porque "el envase no es a prueba de niños, lo que representa un riesgo de lesiones graves o incluso la muerte si un niño lo ingiere", informó First Alert 6 News.

El producto contiene lidocaína, un anestésico que debe almacenarse en envases seguros para prevenir intoxicaciones accidentales en menores.

Los frascos de Mamisan se retiraron por no ser seguros para niños.

Frascos afectados y medidas a seguir para consumidores de Walmart y Target

Los frascos retirados son fáciles de identificar: tienen envase naranja con tapa blanca continua, y la marca Mamisan impresa en la tapa y en la etiqueta. Sólo los frascos con UPC 860006498115 están incluidos en el retiro. Se recomienda a los consumidores que:

Mantenga los frascos fuera del alcance de los niños.

Contacte a Plantimex para recibir una tapa de reemplazo gratuita que cumpla con los estándares de seguridad necesarios.

El ungüento se vendió en Walmart y Target entre abril de 2024 y octubre de 2025, con un precio aproximado de 10 dólares por unidad.