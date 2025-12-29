¿Vas a recibir el Año Nuevo en EE. UU.? Estas son las mejores ciudades para decirle adiós al 2025

Si estás de turismo en Estados Unidos o residente y no sabes dónde celebrar el Año Nuevo, pues aquí conocerás algunas ciudad muy atractivas, las cuales destacan de las demás por ofrecer a las personas una experiencia increíble, sobre todo para este tipo fechas especiales.

Mejores ciudades de Estados Unidos para celebrar el Año Nuevo 2026

Y es que como en cualquier país del planeta, en Estados Unidos hay diversas opciones para festejar la llegada del 2026, ya sea yendo a alguna playa con los amigos, ir a una fiesta o espectáculo en vivo, en fin, toda actividad que no hagas comenzar el 1 de enero con la mejor vibra posible.

Por ello, WalletHub realizó un ranking con las mejores ciudades en los Estados Unidos que son las más idóneas para pasarlo a lo grandes mientras esperamos la llegada del Año Nuevo 2026. Ten en cuenta lo que siguiente: que este conteo tienen categorías como la accesibilidad, entretenimiento, seguridad, comida y costos.

Orlando, Florida.

Las Vegas, Nevada.

Ciudad de Nueva York, Nueva York.

Seattle, Washington.

Los Ángeles, California.

Nueva York es una de las ciudades más atractivas para celebrar el Año Nuevo. Foto: The New Year Around The World

En ese sentido, WalletHub considera que, por ejemplo, Nueva York es uno de los lugares más emblemáticos para esperar la llegada del 2026, entre otras cosas, por contar con restaurantes de 4 y 5 estrellas, así como una atractiva vida nocturna. Eso sí, tiene una de las mejores experiencia con la Caída de la Bola de Nochevieja en el edificio One Times Square, cuyo acceso es gratuito, todo ello acompañado de fuegos artificiales de Brooklyn o Central Park.

Por su parte, Las Vegas, conocida por su lujo y extravagancia, tiene una de las mejores ofertas de restaurantes como de diversión, con mucha actividad musical, que lo hace para muchos la mejor de todas en el ranking.

Orlando es una ciudad conocida y lidera el ranking por buenas razones, pues destaca por las incontables tiendas para comprar objetos de fiesta, con una carta jugosa para la vida nocturna, pero también puntos de entretenimiento asombrosos como el de Walt Disney World Resort, a la vez de una oferta de hospedaje con precios económicos.