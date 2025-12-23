ATENCIÓN, jugadores de Powerball: estos son los resultados oficiales del 22 de diciembre

Ganar el jackpot del Powerball es el sueño de millones, pero la realidad es que acertar los números es extremadamente difícil. Aun así, cada sorteo genera gran expectación, sobre todo cuando el premio alcanza cifras históricas.

El lunes 22 de diciembre se realizó un nuevo sorteo del Powerball, con un premio mayor estimado de 1.600 millones de dólares, por lo que muchos jugadores revisaron sus boletos con la esperanza de convertirse en multimillonarios.

Resultados del Powerball y situación del premio mayor

Los números ganadores del Powerball correspondientes al sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025 fueron 3-18-36-41-54, con Powerball 7 y Power Play 2X. Tras el sorteo, se confirmó que nadie acertó todos los números, por lo que el premio mayor quedó vacante.

Así quedaron los resultados oficiales del Powerball del 22 de diciembre.

Aunque no hubo ganador del jackpot, el monto en juego ofrecía también una opción en efectivo de 735.3 millones de dólares, una alternativa que suelen elegir muchos ganadores en lugar del pago anual. El acumulado continuará aumentando para el próximo sorteo.

Cómo jugar, reclamar premios y fechas clave del Powerball

Cada boleto del Powerball cuesta 2 dólares por jugada. Para participar, el jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Existe además la opción Quick Pick, en la que la máquina selecciona los números al azar.

En caso de resultar ganador, los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto. Generalmente, los premios de hasta 600 dólares pueden cobrarse en vendedores autorizados, mientras que los montos mayores deben reclamarse en oficinas oficiales de la lotería. Las fechas de caducidad del boleto varían entre 90 días y un año, dependiendo del estado o territorio.