GRAVE PELIGRO en el Área de la Bahía: explosión de gas registrada en VIDEO hiere a seis personas y provoca preocupante incendio
Imágenes muestran una explosión de gas en un barrio de la Bahía de San Francisco, que dañó viviendas, provocó un incendio y dejó seis heridos hospitalizados.
Una explosión de gas sacudió la tranquila comunidad de Ashland, cerca de Hayward, en el Área de la Bahía de San Francisco, dejando seis personas hospitalizadas y varios hogares dañados. El incidente, registrado en video por cámaras de seguridad domésticas, provocó un incendio que obligó a decenas de bomberos a intervenir.
La explosión aparentemente destruyó por completo una casa.
VIDEO | Explosión de gas deja seis heridos en el Área de la Bahía de San Francisco, California
Según Associated Press, la explosión de gas destruyó al menos una casa, rompió ventanas y sacudió viviendas cercanas. Las imágenes mostraron cómo los escombros volaban mientras el humo se elevaba hacia el cielo azul.
Brittany Maldonado, residente del vecindario en Estados Unidos, relató a AP: "Estábamos sentados en la casa cuando, de repente, todo se sacudió. Las cosas cayeron de las paredes, y cuando miramos la cámara, era como si estuviéramos viendo un video de guerra".
El subjefe de bomberos del condado de Alameda, Ryan Nishimoto, indicó que tres de los heridos fueron trasladados de inmediato a hospitales, mientras que otros tres presentaban lesiones leves. Tres estructuras, ubicadas en dos lotes diferentes, sufrieron graves daños. Algunos de los 75 bomberos presentes debieron retroceder ante descargas de líneas eléctricas caídas.
Causa del incidente: daño a línea de gas por equipo de construcción
De acuerdo con Associated Press, la empresa Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) fue notificada alrededor de las 7:35 a. m. de que un equipo de construcción había dañado una línea de gas subterránea. Los trabajadores de la compañía trabajaron para aislar la línea, pero el gas continuó escapando durante más de dos horas.
Tamar Sarkissian, portavoz de PG&E, explicó que la explosión de gas ocurrió aproximadamente 10 minutos después de cerrar la línea, debido al tiempo necesario para detener completamente el flujo de gas. Un video del lugar muestra una excavadora en funcionamiento y a trabajadores cerca de la vivienda antes del estallido.
Repercusiones en la comunidad y seguridad local
El vecindario afectado se caracteriza por casas de un solo nivel, jardines cuidados y proximidad a negocios y autopistas. Según Associated Press, se estaban realizando trabajos de ampliación de aceras y carriles para bicicletas antes del incidente.
La explosión de gas generó alarma entre los vecinos, quienes corrieron hacia la casa para ayudar a posibles víctimas. El condado de Alameda continúa evaluando los daños y trabajando para garantizar la seguridad del área afectada.
