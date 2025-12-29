Estados Unidos BLOQUEA la renovación del pasaporte a personas de estas EDADES: lo que debes saber YA
El gobierno de EE. UU. aclaró qué pasaportes no pueden renovarse según la edad del solicitante y cuándo es obligatorio pedir uno nuevo.
Viajar fuera de Estados Unidos exige un requisito clave que muchos pasan por alto: el pasaporte debe tener varios meses de vigencia futura para ser aceptado en numerosos países. Ante esta situación, las autoridades federales recordaron que no todos los documentos vencidos pueden renovarse, incluso si pertenecen a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Estado de EE.UU. explicó que la edad con la que se emitió el pasaporte es determinante. Los documentos gestionados antes de los 16 años quedan automáticamente excluidos del proceso de renovación. En estos casos, cuando el pasaporte vence o está próximo a hacerlola única opción es iniciar una solicitud nueva y hacerlo de manera presencial.
Si tu pasaporte se emitió antes de los 16, no se renueva: debes empezar el trámite desde cero.
Según la información oficial publicada en USA.gov, los pasaportes infantiles tienen una vigencia limitada a cinco años y no admiten renovación bajo ninguna circunstancia. Esta norma impacta tanto a menores de 16 años como a jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que aún poseen un pasaporte emitido cuando eran niños.
¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo en estos casos?
Cuando no se permite la renovación, el trámite debe realizarse desde el inicio utilizando el formulario DS-11. Para completar la solicitud, el adulto deberá presentarse en un centro autorizado con la documentación exigida:
- Formulario DS-11 debidamente completado
- Prueba física de ciudadanía estadounidense (como acta de nacimiento)
- Identificación oficial con foto vigente (licencia de conducir u otra)
- Copias de la prueba de ciudadanía y de la identificación
- Fotografía tipo pasaporte
- Pago de tarifas correspondientes (hasta USD 195 si se solicita libreta y tarjeta)
Las autoridades recomiendan no esperar al vencimiento, ya que iniciar el trámite con anticipación puede evitar demoras, cancelaciones de viajes y problemas migratorios.
¿Quiénes NO pueden renovar el pasaporte en Estados Unidos?
No pueden renovar su pasaporte quienes lo hayan tramitado antes de cumplir 16 años. En esos casos, el documento infantil no es renovable y debe solicitarse un pasaporte nuevo en persona, incluso si aún no venció. Además, esta norma alcanza a jóvenes hasta los 20 años y 11 meses que aún conservan un pasaporte emitido cuando eran menores. Las autoridades recomiendan verificar la fecha de emisión con anticipación para evitar contratiempos antes de viajar.
