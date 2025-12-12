California te pagará US$10,200 por todo el 2026, pero debes cumplir estos 3 requisitos

California es uno de los estados más caros para vivir dentro de los Estados Unidos, razón por la cual la gobernación estatal se ha sumado a otros que ofrecen apoyos a sus ciudadanos para afrontar mejor los problemas devenidos de la inflación económica que afecta al país norteamericano desde hace unos años.

¿Qué es el cheque de US$10,200 dólares en California?

Por ello, se ha lanzado, a través del Office of Arts and Culture (OAC) del condado de Sacramento un beneficio que está enfocado a beneficiar a aquellos que impulsan la actividad cultural, que incluye también colectivos y espacios independientes, con la finalidad que este tipo de industria no se detenga.

El programa lleva por nombre Creative Growth Scholarship Program (Programa de Becas de Crecimiento Creativo), el cual no es otra cosa que la entrega de un cheque que suma unos US$10,200 dólares por todo el 2026, el cual se dividirá en 12 cuotas de US$850 dólares

¿A quiénes beneficiará el cheque de US$10,200 dólares en California?

Este beneficio está orientado a cubrir las necesidades económicas del sector del arte y la cultura, llegando a bailarines, músicos, cineastas, ilustradores, escritores, teatro, artes visuales, artesanías, entre otras categorías interdisciplinarias, los cuales tendrán un ingreso fijo durante 12 meses, con uno de los objetivos delineados es que sigan desarrollando sus actividades artísticas.

No hay restricciones, ya que abarca a quienes trabajan en escenarios o estudios, para los que producen obras visuales, proyectos comunitarios, pero también las llamadas propuestas híbridas entre arte y trabajo social en diversos barrios de Sacramento.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el cheque de US$10,200 en California?

Para ser elegido para cobrar el cheque de los US$10,200 debes cumplir con estos requisitos obligatorios:

Llevar a cabo actividades artísticas en cualquiera de las disciplinas arriba mencionadas, no importa si es por cuenta propia, en colectivos u organizaciones culturales.

Presentar un comprobante de vivir en el condado de Sacramento que certifique, por lo menos, que lleva viviendo allí con una antigüedad no menor a los 60 dúas al momento de presentar la solicitud.

Cuando cierre la inscripción.el solicitante debe contar con 18 años o más.

¿Hasta cuando postular para el cheque US$10,200 dólares en California?

Debes recordar que este beneficio fue creado solo para el periodo 2025-2026, por lo que momento no hay convocatoria para el periodo 2026-2027, pero hay esperanza de que las autoridades lo puedan renovar por dos años más.