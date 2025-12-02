- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN, Florida: esta es la NUEVA LEY que regula los seguros para mascotas desde 2026
Florida aprueba la HB 655, que regula los seguros para mascotas con transparencia, límites de espera y derechos de reembolso desde 2026.
Una nueva ley de Florida, firmada por el gobernador Ron DeSantis, establece un marco regulatorio amplio para los seguros de mascotas. La norma, conocida como House Bill 655, entrará en vigor el 1° de enero de 2026 y busca clarificar las condiciones de los servicios y proteger a los consumidores.
La ley crea pautas claras sobre definiciones de condiciones preexistentes, períodos de espera, exclusiones y limitaciones, además de fijar un procedimiento de transparencia que obliga a las aseguradoras a publicar información completa sobre cómo calculan los pagos de reclamaciones.
Principales cambios en los seguros para mascotas
La HB 655 incorpora los seguros para mascotas dentro de la categoría de "seguro de propiedad" y establece que las aseguradoras deben aplicar definiciones estatutarias para términos clave como condición crónica, trastorno hereditario o período de espera. Además, todas las exclusiones o limitaciones deben ser informadas claramente al momento de la firma de la póliza.
Nueva Ley en Florida firmada por Ron DeSantis establece pautas novedosas en los seguros para mascotas.
Otro punto clave de la ley es la restricción en la comercialización de programas de bienestar, asegurando que la participación de los usuarios en estos programas no pueda ser condición para obtener un seguro de mascotas. Los asegurados también tendrán 30 días para revisar su póliza y solicitar un reembolso completo si así lo desean.
Transparencia y control sobre los períodos de espera
La normativa establece que los períodos de espera para enfermedades o condiciones ortopédicas no pueden superar los 30 días, y prohíbe imponer esta medida en casos de accidentes. Asimismo, las aseguradoras podrán excluir casos por condiciones preexistentes, pero deberán probar que el animal tenía la enfermedad antes de obtener la póliza.
Las empresas estarán obligadas a publicar en sus sitios web un resumen de cómo se calculan los pagos de reclamaciones, junto con todas las divulgaciones obligatorias. También podrán requerir un examen veterinario inicial al momento de obtener la póliza, pero no podrán condicionarlo para su renovación.
