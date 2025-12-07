- Hoy:
Inmigrantes entran en PÁNICO en Los Ángeles: otro hombre fue detenido por ICE DURANTE ENTREVISTA para la Green Card
La captura de un hombre en EE. UU. mientras participaba en su entrevista para la tarjeta verde en Los Ángeles genera confusión y preocupación en su esposa.
Una detención inesperada por parte de ICE ha dejado a una joven pareja en Los Ángeles enfrentando incertidumbre y preocupación. Taeha Hwang, de 39 años, fue arrestado mientras asistía a su entrevista para la Green Card, dejando a su esposa, Xelena Díaz, en un estado de shock y temor. La historia fue reportada por KABC, destacando los desafíos que enfrentan muchas familias inmigrantes en la actualidad.
PUEDES VER: ALERTA con Trump, inmigrantes: la restricción sin precedentes que enfrentan los REFUGIADOS que intentan llegar a EE. UU.
ICE detiene a un hombre de 39 años durante su entrevista para la Green Card en Los Ángeles
Xelena Díaz describió la detención como un momento de "miedo y soledad". Según KABC, Díaz afirmó: "No podía hablar con él, no podía verlo. Estaba totalmente desorientada. Ves todo en las noticias y nunca piensas que te va a tocar a ti".
Hwang, quien llegó a Estados Unidos siendo un bebé y no tiene antecedentes penales, compartió su experiencia desde el Centro de Detención de Adelanto: "No esperaba que me arrestaran. Fue muy aterrador, para ser honesto. Estoy muy triste y deprimido". La pareja, casada apenas por 10 meses, confiaba en que estaba cumpliendo con todos los requisitos legales durante la entrevista para la Green Card.
Impacto legal y apoyo comunitario en Los Ángeles
Expertos en inmigración señalan que el arresto de Hwang refleja una tendencia creciente: cada vez más personas son detenidas al asistir a citas oficiales. El abogado Habib Hasbani explicó a KABC: "Mucha gente tiene miedo de ir a las entrevistas ahora. No quieren ir o… están haciendo planes por si los detienen".
Mientras enfrentan los gastos legales y buscan la liberación de Hwang bajo fianza, la pareja ha recurrido a sus ahorros y ha creado una campaña en GoFundMe para recibir apoyo financiero.
Díaz enfatizó la importancia de retomar su vida juntos: "Sé que él quiere volver a la escuela, y esto es algo muy importante para nosotros, así que pueda obtener su Green Card para que ambos podamos mejorar nuestras vidas y formar una familia".
La próxima audiencia judicial de Hwang está programada para marzo de 2026. Hasta entonces, la pareja continúa esperando y rezando por poder reunirse pronto.
