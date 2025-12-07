Inmigrantes entran en PÁNICO en Los Ángeles: otro hombre fue detenido por ICE DURANTE ENTREVISTA para la Green Card

Una detención inesperada por parte de ICE ha dejado a una joven pareja en Los Ángeles enfrentando incertidumbre y preocupación. Taeha Hwang, de 39 años, fue arrestado mientras asistía a su entrevista para la Green Card, dejando a su esposa, Xelena Díaz, en un estado de shock y temor. La historia fue reportada por KABC, destacando los desafíos que enfrentan muchas familias inmigrantes en la actualidad.

ICE detiene a un hombre de 39 años durante su entrevista para la Green Card en Los Ángeles

Xelena Díaz describió la detención como un momento de "miedo y soledad". Según KABC, Díaz afirmó: "No podía hablar con él, no podía verlo. Estaba totalmente desorientada. Ves todo en las noticias y nunca piensas que te va a tocar a ti".

Hwang, quien llegó a Estados Unidos siendo un bebé y no tiene antecedentes penales, compartió su experiencia desde el Centro de Detención de Adelanto: "No esperaba que me arrestaran. Fue muy aterrador, para ser honesto. Estoy muy triste y deprimido". La pareja, casada apenas por 10 meses, confiaba en que estaba cumpliendo con todos los requisitos legales durante la entrevista para la Green Card.

Impacto legal y apoyo comunitario en Los Ángeles

Expertos en inmigración señalan que el arresto de Hwang refleja una tendencia creciente: cada vez más personas son detenidas al asistir a citas oficiales. El abogado Habib Hasbani explicó a KABC: "Mucha gente tiene miedo de ir a las entrevistas ahora. No quieren ir o… están haciendo planes por si los detienen".

Mientras enfrentan los gastos legales y buscan la liberación de Hwang bajo fianza, la pareja ha recurrido a sus ahorros y ha creado una campaña en GoFundMe para recibir apoyo financiero.

Díaz enfatizó la importancia de retomar su vida juntos: "Sé que él quiere volver a la escuela, y esto es algo muy importante para nosotros, así que pueda obtener su Green Card para que ambos podamos mejorar nuestras vidas y formar una familia".

La próxima audiencia judicial de Hwang está programada para marzo de 2026. Hasta entonces, la pareja continúa esperando y rezando por poder reunirse pronto.