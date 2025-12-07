Adolescentes en Santa Rosa, Florida asesinan y queman el cuerpo de niña de 14 años en el bosque

La última vez que Danika Troy, de 14 años, fue vista por última vez el pasado 30 de noviembre, pero dos días después, la adolescente sería hallada muerta en un bosque del condado de Santa Rosa, Florida. La policía local dio con los asesinos, dos muchachos de 14 y 16 años quienes la balearon y luego quemaron su cuerpo.

La desaparición de Danika Troy

La Danika fue reportada como desaparecida y al día siguiente como fugitiva: "Sin que la madre lo supiera, Danika fue asesinada la noche anterior", dijo el Sheriff del Condado de Santa Rosa, Bob Johnson, a los periodistas congregados a causa del homicidio.

¿Qué sucedió? la policía reveló que el cuerpo de la menor fue encontrado en una zona boscosa cerca de Kimberly Rd en Pace, Florida, a 17 millas (o 27.35 kilómetros) al norte de Pensacola, cerca de la costa sur del Panhandle de Florida, entre las 11:00 a.m. del 2 de diciembre.

Lugar exacto donde tuvo lugar el asesinato de Danika Troy.

La policía capturó a Kimahri Blevins, de 14 años, y Gabriel Williams, de 16, como los principales sospechosos del asesinato de Danika, por lo que son acusados asesinato premeditado en primer grado y, de acuerdo a lo dicho por las autoridades, hay fuertes razonamientos para cree que la menor recibió múltiples heridas de bala antes que quemaran su cuerpo: "Aquí es donde la cosa se pone realmente horrible (...) Ya es bastante malo que mates a una chica de 14 años, tienes 14, tienes 16, le disparas varias veces y luego le prenden fuego", relató el sheriff Johnson.

Se sabe que Blevins se escabulló de su casa alrededor de las 11:00 p.m. la noche que tuvo lugar el asesinato, diciéndole a su madre que salió a fumar, pero la progenitora acotó que no sintió ningún olor a cigarro de parte de su hijo.

¿Por qué asesinaron a Danika?

Al tratar de escarbar en la motivaciones que llevaron a Williams y Blevins a cometer el terrible acto, la policía reveló que durante las vacaciones de Acción de Gracias tuvieron una pelea, con una testigo que aseguró que los dos muchachos planearon el asesinato, pero su idea inicial era disparar a Troy una sola vez, según el informe policial rescatado por Law and Crime.

Danika Troy. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado Santa Rosa)

Los adolescentes querían matar a Danika porque ella los habría "menospreciado" al bloquear una cuenta de redes sociales de Blevins e insultó a Williams calificándolo de "inútil y pandillero". Sin embargo, fue Gabriel quien mostró más encono al proponer la quema del cuerpo.

Gabriel Williams. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado Santa Rosa)

Cuando fueron interrogados, Blevins confirmó la pela con Danika, mientras que Williams, más alterado que su cómplice, gritó en más de una ocasión que la niña de 14 años hizo "comentarios hirientes". El sheriff agregó: "Esto es lo que la División de Delitos Graves llama una bola de tierra. La evidencia los apuntó de inmediato y los arrestaron. Desafortunadamente, para la familia Troy, tienen que pasar por esto". La policía analiza la posibilidad de acusar a alguno de los padres de los asesinos.

Kimahri Blevins. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado Santa Rosa)

Si bien el condado Santa Rosa ha tenido varios asesinatos, este es el primero con un menor desde 2016: "No quieres salir y ver a un niño quemado y con agujeros de bala, eso no es algo para lo que estás preparado (...) Con suerte, irán a una prisión para adultos, que es donde deben ir. Si cometes un delito de adultos, tienes que cumplir la pena de adultos", dijo Johnson. De momento, los adolescente se encuentran en un centro de detención juvenil.