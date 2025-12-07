0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Perú vs Venezuela por la final del vóley de Juegos Bolivarianos

PÁNICO en Target: policía de South Windsor emite ALERTA DE BÚSQUEDA por sospechoso de delito grave

El sospechoso, armado con un arma de fuego de gran capacidad, escapó y sigue prófugo. La policía reforzó la búsqueda y solicita colaboración de la ciudadanía.

María Zapata
Un robo a mano armada sacudió el Target de South Windsor el sábado.
Un robo a mano armada sacudió el Target de South Windsor el sábado. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Un incidente alarmante ocurrió la tarde del sábado en una tienda Target en South Windsor, Connecticut. El robo se registró alrededor de las 2:00 p.m. en la sucursal ubicada en Buckland Hills Drive, y las autoridades confirmaron que el delincuente huyó y aún no ha sido capturado. Según Correo de Connecticut, "un robo a mano armada tuvo lugar el sábado … en el Target de Buckland Hills Drive … y el sospechoso sigue prófugo".

Target Corporation

Robo a mano armada sacude Target en South Windsor.

La evacuación de la tienda Walmart en Central Square se debió a un caso de swatting.

PUEDES VER: ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?

Se busca sospechoso de robo a mano armada en Target de South Windsor

De acuerdo con el Departamento de Policía de South Windsor, el sospechoso aparentemente tenía como objetivo a una persona específica dentro de la tienda. Durante el incidente, el delincuente estaba armado con un arma de fuego con cargador extendido, lo que resalta la gravedad del hecho, según reporta Correo de Connecticut.

Tras el robo, la policía emitió una alerta pública describiendo el vehículo de escape como un Hyundai rojo. Hasta el momento no se han realizado arrestos, y los investigadores han limitado la divulgación de información debido a que la investigación continúa en curso.

Implicaciones para la seguridad local en la comunidad de South Windsor

Este robo violento en un lugar comercial concurrido genera preocupación por la seguridad pública, incluso en espacios considerados parte de la "rutina diaria". El hecho de que el sospechoso permanezca prófugo aumenta la alarma, y las autoridades locales instan a los residentes a mantenerse atentos. Correo de Connecticut informa que la policía proporcionará más detalles a medida que avance la investigación.

Debido al riesgo que representa un delito cometido con un arma de fuego con cargador extendido, este evento podría motivar a las fuerzas de seguridad y a la comunidad a reforzar las medidas de vigilancia en tiendas minoristas, incluyendo patrullajes más visibles y un mayor control de seguridad en el lugar.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza

  2. PÁNICO en Target: policía de South Windsor emite ALERTA DE BÚSQUEDA por sospechoso de delito grave

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano