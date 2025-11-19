- Hoy:
Metropolitano suspende su servicio de última hora por manifestaciones: desvíos confirmados de ruta C y A
ATU informó que dos rutas importantes del Metropolitano han sido desviadas por manifestaciones, además, se confirmó el cierre de estaciones.
Mediante las redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano informó que debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima, los buses de la ruta C y A presentan desvíos importantes, por ello, es relevante que los usuarios conozcan esta información.
La ruta regular C solo llegará a la estación Central, mientras que la A desviará su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, con parada única en la estación Quilca - El Peruano. Por ello, se pide a la población que utiliza estos servicios tomar sus precauciones.
"Las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jr. de la Unión y Colmena permanecerán cerradas momentáneamente", según dio a conocer el comunicado oficial que realizó la ATU mediante sus redes sociales oficiales.
ATU informó que suspendió el servicio
Recarga de Metropolitano por Plin
Las personas que cuenten con su tarjeta del Metropolitano podrán recargarlo mediante Plin. Los pasos a seguir son sumamente sencillos. ¡Toma nota!
- Ingresa a la aplicación de Plin
- Selecciona la opción recarga, elige la opción 'Recargar Transporte' o 'Recarga Tarjeta de Bus'.
- Ingresa los datos: número de la tarjeta del Metropolitano, que está al reverso, e ingresa el monto que deseas recargar.
- Confirma la operación.
- Activa la recarga a un módulo de validación con QR en cualquier estación del Metropolitano.
