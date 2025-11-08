- Hoy:
Metropolitano anuncia ampliación de rutas alimentadoras de Lima Norte: ¿hasta dónde llegarán?
El Metropolitano tendrá una nueva ruta para la zona norte, lo cual beneficiará a muchos de los usuarios del servicio en cierto distrito.
La movilidad urbana en Lima Norte experimenta un nuevo impulso gracias a los ajustes operacionales anunciados por el Metropolitano y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En ese contexto, la ampliación de rutas alimentadoras es un paso estratégico para mejorar la cobertura, reducir tiempos de viaje y favorecer la integración del sistema.
Con esta finalidad, las rutas alimentadoras del Metropolitano en los distritos de Carabayllo y Torre Blanca anuncian una extensión significativa de su recorrido: a partir del lunes 10 de noviembre de 2025, estas rutas llegarán hasta el recientemente habilitado Terminal Chimpu Ocllo, ubicado en Carabayllo.
Este cambio busca beneficiar directamente a más de 2.500 usuarios diarios, proporcionando una conexión más directa con las rutas troncales, como la ruta B y el Expreso 13, y disminuyendo los desplazamientos por vía mixta que generan demoras.
¿Qué cambia con la ampliación de rutas alimentadoras?
Desde el lunes 10 de noviembre, ambos alimentadores, Carabayllo y Torre Blanca, modificarán su trayecto para culminar en el Terminal Chimpu Ocllo, dejando de operar en sus paradas anteriores.
Alimentador Carabayllo: Extiende su recorrido hasta el Terminal Chimpu Ocllo, lo que permite que más de 1.500 usuarios ahorren hasta 10 minutos en su trayecto, ya que evitan circular por vía mixta. En el nuevo terminal podrán tomar directamente la ruta B o el Expreso 13 hacia el Cercado de Lima.
Alimentador Torre Blanca: Cambia su destino final de la Estación 22 de Agosto al Terminal Chimpu Ocllo, beneficiando a más de 1.000 usuarios que podrán abordar desde allí las rutas de acceso al centro. Esta reconfiguración permite un ahorro de tiempo estimado de hasta 15 minutos.
Horarios de operación de los alimentadores tras el cambio
Los nuevos recorridos establecen los siguientes horarios para atención de los alimentadores Carabayllo y Torre Blanca:
Alimentador Carabayllo:
De lunes a sábado: 5:00 a.m. a 11:30 p.m. desde el paradero Tokio hasta el Terminal Chimpu Ocllo. Domingos: 5:00 a.m. a 10:30 p.m. en el mismo sentido.
Alimentador Torre Blanca:
Sentido Torre Blanca - Terminal Chimpu Ocllo: lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:30 p.m., domingos de 5:00 a.m. a 10:30 p.m. Sentido inverso: lunes a sábado desde 5:45 a.m. hasta medianoche; domingos de 5:45 a.m. a 11:00 p.m.
