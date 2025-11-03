ATU confirmó nueva ruta del Corredor Morado: ¿Cuál es el recorrido que tiene?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado una importante mejora en el sistema de transporte público de la capital peruana: una nueva ruta para el Corredor Morado, que permitirá a los usuarios desplazarse sin necesidad de transbordos desde el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) hasta el distrito de San Isidro.

Este servicio especial, identificado como Servicio Extraordinario SE-09, se presenta como una alternativa más cómoda, directa y ágil para quienes diariamente realizan trayectos entre el este y el centro financiero de Lima. Según ATU, esta ruta busca también integrar mejor los sistemas de transporte existentes, como la Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano, y ofrecer mayor cobertura para los usuarios del Corredor Morado.

Corredor Morado camba de ruta para beneficio de usuarios / FOTO: Difusión

Detalles clave de la nueva ruta

¿Qué es el servicio SE-09 del Corredor Morado?

El SE-09 es el nuevo trayecto extraordinario habilitado por ATU para el Corredor Morado. Su objetivo es conectar de forma directa el distrito de San Juan de Lurigancho con San Isidro, sin necesidad de hacer transbordos.

Esta mejora facilita el traslado para miles de ciudadanos que viajan diariamente desde el este de Lima hacia centros de trabajo u oficinas en zonas como San Isidro. Además, se vincula con otros sistemas de transporte formal, lo que refuerza la intermodalidad del transporte público en Lima.

Recorrido de la ruta

El servicio SE-09 del Corredor Morado recorre los siguientes puntos principales:

Inicia en un punto de arranque en San Juan de Lurigancho (se menciona la zona de Bayóvar o paraderos cercanos).

Pasa por avenidas importantes como la av. Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, luego por la av. Abancay, la av. México, la av. Javier Prado y el Paseo de la República hasta llegar a San Isidro.

La llegada prevista es en el cruce de la av. Canaval y Moreyra, en el distrito de San Isidro.

Esta ruta permitirá además conexiones con la Línea 1 del Metro de Lima (estación Bayóvar) y estaciones del Metropolitano, lo que mejora la red de transporte.

Beneficios para los usuarios

Viaje sin transbordos: Los pasajeros de SJL podrán llegar hasta San Isidro en un solo servicio, lo cual reduce tiempo y molestias.

Mejor conectividad: Gracias a la vinculación con la Línea 1 del Metro y el Metropolitano, los usuarios tienen más alternativas para movilizarse.

Mayor cobertura y formalidad: El Corredor Morado se refuerza con esta ruta, lo que aumenta la oferta de transporte público formal frente a opciones informales.

Accesibilidad: Para quienes trabajan o estudian en San Isidro o zonas aledañas, este servicio representa una mejora sustancial en sus desplazamientos diarios.

Consideraciones para quienes usarán la ruta

Es importante que los usuarios verifiquen los paraderos oficiales y los horarios de operación del servicio SE-09, ya que al tratarse de un nuevo servicio extraordinario podrían existir ajustes iniciales. Aunque se menciona que este servicio funcionará con la ruta mencionada, conviene estar atentos a anuncios de ATU en caso de que haya cambios de recorrido o paraderos.

Como ocurre en otros servicios formales del Corredor Morado, se recomienda usar tarjetas de transporte oficial o medios electrónicos para validar el pasaje y facilitar el acceso. Este tipo de rutas directas ayudan a reducir la dependencia del transporte informal, lo que implica mayor seguridad, regularidad y mejores estándares para los usuarios.