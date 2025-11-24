- Hoy:
Metropolitano suspende su servicio HOY por manifestaciones: ATU confirma qué estaciones están CERRADAS
Algunas estaciones del Metropolitano permanecerán cerradas por manifestaciones en el Centro de Lima. Más detalles en la nota.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer que los buses de la ruta C y A presentarán desvíos debido a manifestantes en el Centro de Lima. Por ello, se recomienda a la población tomar las precauciones del caso.
Metropolitano suspende su servicio
Según la información brindada por la ATU en las redes sociales oficiales, la ruta C solo llegará hasta la estación Central; mientras que la ruta regular A desviará su recorrido por la Avenida Alfonso Ugarte.
La medida se tomó, porque las estaciones Ramón Castilla, Jr. de la Unión, y Colmena permanecerán cerraras momentáneamente. Es posible que en las próximas horas el recorrido de ambos buses sea con normalidad.
Metropolitano presenta desvío por manifestantes.
