Metropolitano suspende su servicio HOY por manifestaciones: ATU confirma qué estaciones están CERRADAS

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer que los buses de la ruta C y A presentarán desvíos debido a manifestantes en el Centro de Lima. Por ello, se recomienda a la población tomar las precauciones del caso.

Metropolitano suspende su servicio

Según la información brindada por la ATU en las redes sociales oficiales, la ruta C solo llegará hasta la estación Central; mientras que la ruta regular A desviará su recorrido por la Avenida Alfonso Ugarte.

La medida se tomó, porque las estaciones Ramón Castilla, Jr. de la Unión, y Colmena permanecerán cerraras momentáneamente. Es posible que en las próximas horas el recorrido de ambos buses sea con normalidad.