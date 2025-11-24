0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Metropolitano suspende su servicio HOY por manifestaciones: ATU confirma qué estaciones están CERRADAS

Algunas estaciones del Metropolitano permanecerán cerradas por manifestaciones en el Centro de Lima. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
El Metropolitano presentará desvíos en la ruta A y C por manifestaciones.
El Metropolitano presentará desvíos en la ruta A y C por manifestaciones. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer que los buses de la ruta C y A presentarán desvíos debido a manifestantes en el Centro de Lima. Por ello, se recomienda a la población tomar las precauciones del caso.

Metropolitano suspende su servicio

Según la información brindada por la ATU en las redes sociales oficiales, la ruta C solo llegará hasta la estación Central; mientras que la ruta regular A desviará su recorrido por la Avenida Alfonso Ugarte.

La medida se tomó, porque las estaciones Ramón Castilla, Jr. de la Unión, y Colmena permanecerán cerraras momentáneamente. Es posible que en las próximas horas el recorrido de ambos buses sea con normalidad.

atu

Metropolitano presenta desvío por manifestantes.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos

  2. Municipalidad de Lima recuperó y remodeló importante avenida que tenía toneladas de basura

  3. Retiro ONP 2025: ¿El Congreso de la República aprobó el desembolso de hasta 21,400 soles para diciembre?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano