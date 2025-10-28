- Hoy:
Metropolitano desvía sus rutas este 28 de octubre: ATU informa qué estaciones están cerradas
Debido a la procesión del Señor de los Milagros, el servicio de Metropolitano se verá afectado y las estaciones permanecerán cerradas este martes 28 de octubre.
¡Toma tus precauciones! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este martes 28 de octubre, diversas estaciones del Metropolitano estarán cerradas debido a la penúltima procesión del Señor de los Milagros. Conoce cuál es el plan de desvío y rutas alternas.
La ATU compartió dos mapas de desvío, cuando el recorrido se realice en la av. Alfonso Ugarte y av. Tacna, respectivamente. Estaciones como Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena, España y Quilca estarán cerradas de manera temporal, por lo que la Estación Central será punto de partida o final, de acuerdo al destino de los pasajeros.
Se realiza plan de desvío del servicio del Metropolitano. | Imagen: ATU
En el caso de los servicios Regular A y Expreso 10 modificarán su recorrido cuando la procesión del Cristo Moreno esté en la avenida Tacna y se desviarán por la av. Alfonso Ugarte, haciendo única parada en la estación Quilca. Mientras que el servicio Regular C solo llegará hasta la estación Central.
Cuando la sagrada imagen del Señor de los Milagros esté en la av. Alfonso Ugarte, los servicios regulares y expresos desviarán su trayecto por las avenidas Lampa y Emancipación, y no harán paradas en ese tramo. Por lo que, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España estarán cerradas temporalmente.
Estaciones del Metropolitano estarán cerradas este martes 28 de octubre. | Imagen: ATU
¿Cuál es el recorrido del Señor de los Milagros este 28 de octubre?
El recorrido del Señor de los Milagros del 28 de octubre es una de las más concurridas del mes morado. En este día, la venerada imagen recorre varias calles del Centro Histórico de Lima, acompañada por miles de fieles vestidos de morado. El Cristo Moreno salió del Monasterio de las Nazarenas a las 6:00 a. m. para iniciar su trayecto por las calles limeñas.
- Av. Tacna
- Av. Nicolás de Piérola
- Jr. Cañete
- Av. Alfonso Ugarte, hacia el Hospital Arzobispo Loayza para bendición de enfermos
- Retorno por Av. Alfonso Ugarte hasta Av. Venezuela, con parada en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados
- Luego por Jr. Mariano Moreno → Jr. Recuay → Jr. Loreto → Av. Bolivia → Av. Garcilaso de la Vega
- Finalmente retorna por Av. Tacna hacia el Santuario de Las Nazarenas.
