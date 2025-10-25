- Hoy:
Metropolitano cambió sus rutas por procesión del Señor de los Milagros: ATU publicó los desvíos
Las rutas del Metropolitano tendrán un desvío importante por la procesión del Señor de los Milagros. Conoce cuáles son los desvíos.
La procesión del Señor de los Milagros del domingo 26 en el Callao generará cambios en la ruta del Metropolitano, según dio a conocer la Autoridad de Transporte Urbano. Si utilizarás este servicio público, entonces debes conocer cuáles son las nuevas rutas habilitadas.
Metropolitano desvió por procesión del Señor de los Milagros del domingo 26 de octubre
Según dio a conocer la ATU, la ruta A, C y Lechuceros del metropolitano presentarán desvíos importantes, porque algunas estaciones estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros. A continuación te diremos cuáles son los paraderos que no estarán funcionando.
- Castilla
- Tacna
- Jirón de la Unión
- Colmena
Desvío del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros.
Desvío de la ruta A del Metropolitano
La ruta A del Metropolitano no tendrá cambios relevantes, ya la estación Castilla estará cerrada. Por ende, el bus realizará el recorrido de la ruta B, esto quiere decir que pasará por Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central.
Se debe tener en cuenta que, el bus del Metropolitano solo parará en la estación Quilca. Por ello, se pide a la población tomar sus precauciones ante esta nueva ruta que tendrá el servicio A.
Desvío de la ruta C del Metropolitano
Esta ruta del Metropolitano solo llegará hasta la estación central y de ahí realizará su recorrido hacia el sur. Los pasajeros podrán bajar del vehículo en el único paradero habilitado. Recordemos que, la procesión del Señor de los Milagros será por Óscar Benavides, Nicolás de Pierola y Tacna.
